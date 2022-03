Руска атака предизвика пожар в най-голямата ядрена централа в Европа

Украински официални лица съобщиха, че руски обстрел е причинил пожар в атомна електроцентрала в Украйна, което предизвика нова загриженост от страна на международната общност за ядрена катастрофа и поднови опасенията за тактиката на Москва, която продължава настъплението си в страната.

В Киев украински представители съобщиха на Международната агенция за атомна енергия, че пожарът, избухнал в съоръжението, не е засегнал основно оборудване, съобщи агенцията, смекчавайки първоначалните опасения, че обстрелът е повредил реактор. Украинският президент Володимир Зеленски заяви във видеоклип, публикуван в социалните медии, че действията на Русия показват, че „Европа трябва да се събуди".

#UPDATE Ukraine emergency services say they have extinguished a fire at Europe's largest nuclear power plant. Kyiv blames Russian military shelling for the blaze.



"At 06:20 the fire in the training building of Zaporizhzhia NPP in Energodar was extinguished. There are no victims" pic.twitter.com/ANVuDxtpBl