На 65 години почина председателят на Европейския парламент Сасоли

Председателят на Европейския парламент Давид Сасоли е починал във вторник сутринта в болница в италианската община Авиано, потвърди неговият говорител Роберто Куило пред Deutsche Presse-Agentur.

В Twitter Куило заяви, че часът и мястото на погребението ще бъдат обявени през следващите часове. Сасоли бе на 65 години.

