Зеленски е отхвърлил предложение на САЩ да бъде евакуиран от Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски е отхвърлил предложение на Вашингтон да му бъде помогнато да се евакуира от Украйна, твърдят американски медии, цитирани от BBC.

Зеленски е казал, че „битката е тук. Нуждая се от боеприпаси, не от от превоз“, писа Associated Press, позовавайки се на информация от висш служител на разузнаването, който е пряко запознат с разговора.

Washington Post също цитира американски и украински представители на властта, които твърдят, че правителството на САЩ е готово да помогне на Зеленски.

Украинският държавен глава получи похвали в социалните мрежи за отговора му на руската инвазия. Бившият комик и актьор по-рано изнесе реч, в която се закле да продължи да се бори, като каза: „Когато ни нападнете, ще видите лицата ни. Не гърбовете ни“.

По-рано в петък той публикува видео, в което се виждат той и ключовите му помощници в столицата. С това той опроверга слуховете, че е избягал от Киев.

„Всички сме тук“, каза той. „И така ще остане“.

Междувременно стана ясно, че Франция е изпратила оръжия към Украйна. Зеленски написа в Twitter, че е разговарял с френския президент Еманюел Макрон рано в събота, когато е „започнал нов ден на дипломатическата фронтова линия“.

„Антивоенната коалиция работи!“, написа Зеленски.

В събота Макрон публикува видео, в което посочи: „Войната ще продължи – трябва да се подготвим за нея!“

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working!