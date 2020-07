Samsung подсказа, че се задава ново поколение Galaxy Fold

Докато събитието Galaxy Unpacked 2020 се задава, Samsung Electronics продължава да подсказва в социалните мрежи какво да очакваме от новите ѝ продукти. Най-новият жокер изглежда е за Galaxy Fold 2, пише Mashable.

В неделя компанията пусна туит с видео, което напомня за огъващия се телефон, чиято нова версия може би ще бъде представена на събитието на 5 август.

One fold, infinite possibilities. Unpacked on August 5, 2020.

Visit https://t.co/ca2XTlBGnt to watch the #SamsungEvent pic.twitter.com/kESP5toPrS