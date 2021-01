„Биодит“: Когато постигнем желаното развитие, ще мислим за листване и на други пазари

На снимката: Юлиан Софрониев, изпълннителен доректор и председател на Съвета на директорите на "Биодит"

През 2014 - 2015 г. "Биодит" започна като технологичен стартъп, а няколко години по-късно българската компания за биометрични системи излиза за публично предлагане на пазара за растеж BEAM. Първичното публично предлагане на акции, с което ще бъде увеличен капиталът на технологичната компания, ще се проведе на 21 януари. Компанията се надява да успее да увеличи капитала до 13 820 583 броя акции, като на търговото ще бъдат предложени 1 млн. акции. на компанията.

За предстоящото листване на пазара за растеж Investor.bg разговаря с Юлиан Софрониев, изпълннителен доректор и председател на Съвета на директорите на "Биодит". Той е успешен сериен предприемач с над 20 години опит в бизнес развитие, продажби, управление и инвестиции. Юлиан Софрониев също така е и собственик на две успешни застрахователни агенции. От 2003 г. до 2007 г. е Директор “Автомобилно застраховане и Брокерски бизнес” в ЗАД “Армеец”, като за периода компанията реализира 750% ръст в премийния приход. Софрониев е лектор и ментор на различни технологични събития.

Бизнесът на компанията е свързан с биометрични технологии. Доколко подобни иновации са познати в България и колко голям е пазарът в у нас за системи, базирани на биометрия?

Навлизането на иновативни технологии на пазара минава през пет етапа. Innovators, early adopters, the early majority, the late majority and laggards*. По отношение на навлизането на биометричната идентификация на пазара, България се намира във фазата между „early adopters“ и „the early majority“. Все повече и повече фирми искат да дигитализират бизнеса си и се насочват, към биометрични технологии, които предоставят множество решения за значителни подобрения и оптимизации на различни процеси в бизнеса, а и не само. Във етапа на който се намира България, пазарът ще расте с над 100% годишно в следващите години. Ние в „Биодит“ отваряме изцяло нови пазарни ниши, които ще допринесат за още по-бързото навлизане на биометрията на пазара.

Вие сте първата компания, която ще бъде листната на пазара за растеж BEAM. Смятате ли, че по време на пандемия ще успеете да наберете нужния ви капитал?

Да, уверени сме, че ще наберем капитала, който ни е необходим. Икономическата ситуация на отрицателни лихви, с която живеем последните една - две години, кара все повече хора в България да погледнат освен към недвижимите имоти и към капиталовите пазари като възможност да запазят и увеличат спестяванията и доходите си.

Като пионер на новия пазар за малки и средни предприятия разяснете повече за пътя от решението си да потърсите финансиране през борсата до публичното предлагане, което предстои до дни. Как преминава подготовката за това?

Както вече е известно на широката публика, този процес ни отне около година и половина. Ние бяхме първата стартъп компания, която се осмели да се насочи към капиталовия пазар като форма на финансиране на толкова ранен етап от развитието си. И това, разбира се, имаше своята цена. В началото получихме отказ за листване от КФН, но въпреки това, продължихме напред и така се стигна до одобрението ни за листване на пазара за растеж BEAM. Самата подготовка за листване на BEAM мина сравнително бързо, защото все пак вече бяхме извървели доста път. Искам да благодаря на ръководството на БФБ и на екипа на „Карол“, за съдействието, което ни оказваха през цялото време. Тъй като ние бяхме първата компания, подала документ за допускане до търговия, процесът не беше отъпкан и се наложи да се оптимизира в движение.

За какво ще бъдат използвани набраните средства от IPO-то на компанията?

Средствата, ще бъдат насочени основно в посока „Маркетинг и продажби“. Предстои да увеличим екипа чрез привличане на търговци за различните бизнес линии.

Като нова компания в борсовия хоризонт бъдещите инвеститори се интересуват в детайли как работи бизнесът ви. Колко струва на компанията оборудването на един средно голям хотел? Като цяло какви са приходите от една нова инвестиция – изцяло от абонаментни такси ли са те или самият клиент поема част от първоначалната инвестиция?

В различните продуктови линии, имаме различни модели на продажба. Например петгодишен договор на хотел със 100 стаи е в размер на 40 000-50 000 лева, като цената се покачва в зависимост от допълнителните услуги, които клиентът иска да използва. Бихме могли да предложим изцяло абонаментен модел или хибриден, в който клиентът заплаща авансово част от оборудването и след това заплаща по-ниска месечна такса. Цената на решението ни за управление на работно време за малки и средни предприятия започва от 39,90 лв. месечно за фирми с до 50 служители. Решенията за контрол на достъп варират в много широк ценови диапазон от 2000 до 150 000 лева за големи производствени предприятия или офис сгради.

Застрашен ли е бизнес моделът ви за продажба в хотелите от кризата в туристическия сектор в Европа заради коронавируса?

Не смятам, че е застрашен. След като ситуацията с COVID -19 се нормализира, хотелската индустрия вече няма да бъде това, което беше. Клиентите ще бъдат много по-взискателни от това просто да резервират стая в даден хотел. Те ще искат да бъдат сигурни, че ще получат най-добрите услуги и удовлетворение от престоя си. За да могат хотелите да посрещнат тези високи клиентски очаквания, ще трябва да променят цялостно начина си на работа. И това включва на първо място да се дигитализират и да въведат различни онлайн решения за процесите и услугите, които предлагат. Няма как през 2024 година клиент да плати 100-150 лева за нощувка и да иска да влиза в хотелската си стая, носещ метален ключ или магнитна карта, която е нужно да се програмира всеки път, след като стои по-дълго време до мобилния телефон. И тук идва „Биодит“.

Обявихте, че усилията ще бъдат насочени към увеличение на продажбите. Имате ли необходимия капацитет за подобно разширяване без нуждата от допълнително финансиране за това?

Да, плановете ни са да създадем търговски екип, като текущото финансиране, ще бъде достатъчно да покрием два пазара.

След колко време очаквате компанията да се върне към растеж?

Очакванията ни са още тази година, компанията да отбележи значителен растеж.

Планирате ли да споделяте част от печалбата си с акционерите си?

Да. Плановете ни са всички приходи и печалби през 2021 и 2022 години да бъдат насочени, към подпомагане на растежа на компанията. Ако компанията изпълнява плановете си за растеж, планираме да започнем да разпределяме дивидент през 2023 или 2024 година.

Планирате ли в бъдеще да се листнете на регулиран пазар на БФБ?

На този етап единственият ни фокус е да развием компанията. Когато го постигнем, ще мислим за листване и на други пазари.

*Терминът „early adopters“ се отнася до физическо лице или бизнес, който използва нов продукт, иновация или технология преди другите. Той вероятно ще плати повече за продукта, отколкото следващите потребители, но приема това, ако използването на продукта подобрява ефективността, намалява разходите или увеличава проникването на пазара

* Терминът "early majority" се отнася до първия значим сегмент от населението, който е приел иновативен продукт. Той представлява приблизително 34% от цялото население и има тенденция да приеме новия продукт, след като първо наблюдава по-ентусиазиран набор от потребители, известни като „иноватори“.

Терминът „late majority“ представлява онази част от населението, която ще приеме нов продукт само след като види, че по-голямата част от хората вече го използват успешно.

Терминът „laggards“ - лицата в тази категория са последните, които възприемат дадена иновация. За разлика от някои от предишните категории, хората в тази категория обикновено са по-възрастни и трудно възприемат промените.

