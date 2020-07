Владимир Савов е предложен за зам.-председател на КФН

Владимир Савов. Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group

Владимир Савов може да се завърне отново в Комисията за финансов контрол (КФН), след като през последните месеци трупа опит извън ведомството. Той е предложен за заместник-председател на Комисията за финансов надзор с ресор застраховане, става ясно от документите, публикувани на сайта на Народното събрание и депозирани от председателя на комисията Бойко Атанасов.

За член на комисията е предложен Петър Джелепов.

Самият Савов подаде оставка като член на комисията през януари - два дни, преди да изтече неговият собствен мандат, след като премина на друга работа - в надзорния финансов орган на Казахстан.

„Още в началото на 2020 г. бяха предприети необходимите действия за избор на най-подходящите кандидатури за двете позиции. Те са от изключителна важност поради специфичното естество на работа. Личности със сериозен опит, експертиза, умения и добра репутация са от ключово значение за ефективността на работата на КФН“, казва в документа Атанасов.

Владимир Савов е опитен финансист с експозиция към регулациите и надзора, финансови анализ, застраховането, капиталовите пазари и банковото дело. Той е запознат в детайл с дейността на КФН заради шестте години, в които заема длъжността на член на КФН. По време на този период в рамките на 3 години изпълнява правомощията на заместник-председател на управление „Инвестиционен надзор“ и 9 месеца изпълнява правомощията на заместник-председател на управление „Застрахователен надзор“.

По време на работата си в КФН Савов фокусира усилията си към последователност на процесите, отговорност и ефективност, за постигане на устойчиви във времето резултати, базирани на прозрачност и законодателство. Постиженията на г-н Савов говорят за неговия безспорен професионализъм във вземането на стратегически решения.

Опит в банковия сектор придобива по време на работата си като мениджър в департамент „Кореспондентски отношения с чужбина“ в УниКредит Булбанк. Стажът в The Bank of New York, Лондон в департаментите „Централна и Източна Европа“ и „Глобални Депозитарни Разписки“ му дават възможност да натрупа международен опит в банковия сектор, което разкрива пред г-н Савов нови възможности и той продължава активно професионално развитие в банковия сектор на Русия.

Заема позицията на старши анализатор – банки, потребителски сектор, машиностроене във водещата международна инвестиционна и частна банка UBS. Следващата стъпка в кариерата на Савов е директор на аналитическия департамент на Credit Suisse, водеща международна инвестиционна и частна банка в Москва, Русия. В ролята си на главен инвестиционен стратег Савов предлага нова система на мотивация на служителите въз основа на стандартизирани индикатори за управление на представянето, което води до увеличение на екипа от 5 анализатора на 17. Разработва и публикува изследвания за пазара, моделен портфейл, къси и дълги позиции.

В последните 5 месеца Владимир Савов заема позицията на директор на департамента за регулаторна политика и стратегия на Независимия финансов регулатор на Международния Финансов Център Астана, Казахстан. По време на работата си там въвежда добри практики и модели на регулиране и надзор, процедури за разглеждане на сигнали и жалби, оптимизира пруденциалните изисквания за инвестиционни посредници.

Петър Джелепов е настоящ изпълнителен директор и член на УС на „Общинска банка“ АД. Професионалната му кариера стартира през 2005 година в областта на картовата дейност и контрола на транзакциите с банкови карти, в услуга на индивидуалните потребители. В последствие, експертизата му се обогатява с процеса на управление на продажбите в Райфайзенбанк, с акцент върху воденето на преговори, привличане и разширяване на клиентската база на банката, в сектора „Частно банкиране“. Позицията му е свързана с извършване на детайлен анализ на методите по таргетиране на потенциални клиенти, а Джелепов въвежда редица оптимизации на работните процеси и създава условия за устойчивото развитие на тази дейност.

През 2010 година Петър Джелепов оглавява дейността на Обединена българска банка като областен мениджър, като за период от 6 години, последователно ръководи различни регионални центрове на банката, както на територията на град София, така и в страната, отговаря за реализирането на бизнес стратегията и политиките в областта на „Малки и средни предприятия“, „Банкиране на дребно“, ръководи преговорите с корпоративни клиенти. Като регионален мениджър той постига устойчиви резултати при реализацията на бизнес целите на Обединена българска банка и цялостното управление на клиентските активи в поверените му региони. По време на над 10-те години опит в управление на хора и процеси, професионалният му фокус е насочен към реализиране на бизнес стратегии и сегментационна политика, мониторинг и контрол на постигнатите резултати, планиране на бизнес целите на банките, пряко участие в преговори и сделки с корпоративни клиенти. В работата си той поставя акцент върху управление на хората, мотивацията, развитието им и формирането на принадлежност у служителите към организацията, оглавявал е екипи от над 150 души.

Натрупаният над 12 години професионален опит от Джелепов му дава възможност през 2018 година да заеме ръководна позиция в „Общинска банка“ АД, като изпълнителен директор и член на Управителният съвет на банката.

В момента тече срокът, в който документите на двамата кандидати ще бъдат разгледани от Комисията по бюджет и финанси, за да реши дали да бъдат допуснати до изслушване.