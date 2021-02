Tesla е инвестирала 1,5 млрд. долара в биткойни и ще ги приема за платежно средство

Снимка: Bloomberg LP

Американският пионер на пазара на електрически превозни средства Tesla e инвестирал общо 1,5 млрд. долара в биткойни като част от актуализирана инвестиционна политика от януари, предава Bloomberg.

След оповестяването на новината биткойнът се изстреля до нова рекордна стойност, след като цената се повиши с 10% до 42 595 долара за брой в 14:57 часа българско време.

В подадени до регулаторите документи компанията на Илон Мъск пояснява, че може да придобива и държи цифрови активи от време на време или дългосрочно.

Още по темата Холивуд изпрати доджкойна на нов връх



Очаква да концернът да започне да приема цифровата валута като начин на плащане за свои продукти в близко бъдеще, при спазване на приложимите закони и първоначално на ограничена основа, която компанията може да ликвидира или да запази при получаването.

Tesla може да инвестира част от тези пари в определен алтернативен резерв активи, включително цифрови активи, златни кюлчета, златни фондове и други активи, както става ясно от актуализираната инвестиционна политика.

Това е поредно доказателство, че криптовалутата придобива широко разпространение като вид инвестиция. Ентусиастите често рекламират дигиталния актив като хеджиране срещу инфлацията и съхранение на стойност в свят на нулеви лихвени проценти, зареден със стимули и разюздано печатане на пари от централните банки.

„Ако интересът от страна на търгоците на дребно и институциите продължи да расте през следващия месец, биткойнът може да се насочи към нивото от 45 хил. долара“, казва пред Bloomberg Едуард Моя, старши пазарен анализатор във форекс брокера Oanda Corp.



Анализаторът на криптопазара Тимо Емден от едноименната анализаторска компания счита ангажимента на Tesla за „важно допълнително признание“ за биткойна. „Бичият пазар вече наистина може да набере скорост отново. Фактът, че сега Tesla инвестира в криптовалута номер едно в голям мащаб, ще накара инвеститорите да мечтаят", казва той пред Handelsblatt.

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск е смятан за фен на криптовалутите и даде тласък както на биткойна, така и на други дигитални валути през последните няколко седмици. Цифровата валута доджкойн например достигна рекордно високо ниво в понеделник.



„Най-богатият човек в света заделя 1,5 млрд. долара от съкровищницата на своята компания за биткойн, а това говори много за величината, с която криптовалутата печели институционално приемане“, казва Антони Тренчев, управляващ партньор и съосновател на Nexo в Лондон. „Сега Tesla проправи пътя“.

Тренчев очаква поне 10% от компаниите в S&P 500 да инвестират в биткойн до края на 2022 г.

Други компании вече са осъществявали подобни инвестиции в биткойн. MicroStrategy Inc. е похарчила около 1,1 милиарда долара за токени. През октомври Square Inc., оглавявана от дългогодишния защитник на криптовалутите Джак Дорси, обяви, че е конвертирала около 50 милиона долара от общите си активи към второто тримесечие на 2020 г. в токени. Редица анализатори като Бил Милър от Miller Value Partners заявиха, че това е само началото на бъдеща основна тенденция.

Пътешествието на биткойна до рекордни стойности е белязано от големи колебания, които продължават да предизвикват несигурност за перспективите му. Някои считат, че последните движения са причинени от спекуланти и предвиждат неизбежно пукане на балона. Други пък цитират изказванията на високопоставени поддръжници и интерес от страна на дългосрочни инвеститори като доказателство за по-траен възход.

Прогнозите за възможната дългосрочна цена на биткойна варират от 400 000 долара и повече до нула. Токенът е проектиран да има фиксиран обем от 21 милиона монети, подкрепени от цифрова книга, разпределена в компютърни мрежи.



*Актуализирано в 16,30 часа

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Десислава Попова