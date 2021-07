Netflix нае гейминг директор от Facebook

Снимка: Patrick T. Fallon/Bloomberg

Netflix нае Майк Върду, доскорошен гейминг директор на Facebook. Той беше вицепрезидент по добавената реалност и съдържанието за добавена реалност в компанията на Марк Зукърбърг. Това се случва в момент, в който Netflix прави все по-смели стъпки в индустрията с игри, предава Ройтерс.

Преди двете си години във Facebook Върду е работил в гейминг компаниите Electronic Arts, Kabam, Zynga и Atari още от 90-те години. Говорител на Netflix е потвърдил наемането на Върду.

Цената на акциите на Netflix се повиши с 2% по време на следборсовата търговия в сряда.

Назначението отразява амбициите на Netflix да се насочи отвъд предлагането на филми и сериали на своите над 200 млн. абонати. Подобно на стрийминг бизнеса, онлайн геймингът става все по-конкурентен. Amazon, Google и Microsoft инвестират в тази категория.

Netflix бавно си проправя път на този пазар от около две години. По време на гейминг конференцията E3 през 2019 г. компанията обяви, че пуска мобилна игра, базирана на сериала „Stranger Things”, след като разкри пускането на Stranger Things 3: The Game за конзоли и персонални компютри. Освен това стрийминг гигантът заяви, че работи по Dark Crystal: Age of Resistance Tactics – адаптация на Netflix „The Dark Crystal: Age of Resistance”.

В писмото си до акционерите през 2019 г. Netflix посочи играта Fortnite като свой конкурент. През май The Information писа, че компанията си търси директор, който да ѝ помогне за гейминг начинанията.

