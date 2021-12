На път с Posoka: Райската градина Мавриций

Снимки: Pixabay

Преди коледните и новогодишните празници Investor.bg и туристическата агенция Posoka.com стартирахме съвместна поредица в рубриката “На път”, в която ще ви отведем на екзотични пътешествия до едни от най-красивите кътчета на планетата.

Къде може да посрещнете Нова година по бански, какъв бюджет да си подготвите за екзотична екскурзия, на какъв език говорят в Мавриций, каква е валутата в Малдивите, какво да не пропускате и за какво да внимавате, когато тръгвате на екскузиия до далечна дестинация - на тези и още въпроси отговарят туристическите експерти от Posoka.com.

Първата дестинация беше Малдивите, последваха Кения, Занзибар и Египет, а днес представяме Мавриций.

По кое време на годината е най-добре да се посети Мавриций?

Идеалното време да посетите Мавриций е между юли и септември, но дестинацията може да ви очарова почти целогодишно, а изборът в кой период да я посетите може да бъде направен на базата на това на каква почивка искате да се отдадете. Ако сте почитатели на гмуркането, то водите на остров Мавриций са най-подходящи за гмуркане и шнорхелинг между декември и март. За сърфистите идеалният период е от юни до август, а за любителите на риболова от октомври до април.

Какъв е ориентировъчният бюджет, който да си подготвим за посещение на дестинацията?

Обикновено цените на екскурзиите до Мавриций варират според типа на настаняване и категорията на хотела, който изберете. Средната цена за почивка на красивия остров според различните пакети, които предлагаме в Posoka.com, е около 5000 лв. през висок сезон и включва между 7 и 10 нощувки, в среден клас хотел и на All inclusive изхранване. В тази цена се включват както транспортът, така и трансферите между хотела и летището. Разбира се, има и други ценови класове – както по-ниски, така и по-високи.

Трябват ли визи?

В страната се влиза само с международен паспорт, който е валиден минимум 3 месеца от датата на влизане в Мавриций. За български граждани при престой до 90 дни в страната не е необходима виза.

Трябва ли да се направят конкретни ваксини?

Не, няма изискване за поставяне на задължителна ваксина преди влизане в страната.

Кои са вкусовете на Мавриций?

За кухнята в Мавриций са характерни тропическите и екзотични вкусове, лютите ястия, а кърито и кориандърът често се срещат в ястията на местните.

Лютите топчета са едно от най-разпространените и типични за острова хапвания. Те се приготвят от грахови зърна, лют червен пипер и кориандър, които се намачкват и запържват до златисто. Можете да ги намерите навсякъде по острова, включително и по улични щандове.

Островната храна в Мавриций всъщност е изключително вкусна. От уличните търговци спокойно може да закупите нарязани пресни плодове, поръсени с чилийски пипер и захар, прясно кокосово мляко и много други вкусотии. Горещо препоръчваме да опитате и ананасите там – те са от сорта „Виктория“ и са прословути с това, че са сред най-вкусните и сладки в цял свят.

Много характерно за Мавриций е и мавританското къри. То представлява пиле, риба или морски дарове с масала сос. За приготвянето на соса се използват кимион, кориандър, лют червен пипер и куркума, а самото ястие се сервира с роти (плосък хляб), ориз и лайм, манго или ачар.

Ако Мавриций имаше национално традиционно ястие, то това вероятно щеше да е Dholl porti. To представлява тънки пържени тортили, пълнени с жълт грах, и овкусени с къри, ачар или чатни.

Каква валута се използва там и на какъв език говорят местните?

Официалната валута на Мавриций е Mаврицианска рупия (MUR), която се равнява на 100 цента. В хотелските комплекси приемат и работят свободно и с долари.

Английският е официален език на страната, но в различните й части широко се използват и други езици - френски, креол, патуа (френски диалект), бихари, хинди, урду и други.

Кои са трите най-ценни съвета към всеки, на когото предстои да отиде в Мавриций за пръв път?

1. Пригответе си тънки памучни дрехи за горещите дни и по-топли дрехи за прохладните вечери. Съветваме ви по време на престоя си да поемате повече течности и бедни на мазнини храни, както и да избягвате употребата на алкохол.

2. Не събирайте миди и корали, тъй като е забранено.

3. Задължително вземете шапки и слънчеви очила на плажа с вас и ги носете, тъй като лъчите на екваториалното слънце са много силни. Препоръчваме да заложите и на плажно масло с висок защитен фактор и да го ползвате независимо дали времето е слънчево или облачно.

Коя забележителност не трябва да пропускаме, когато отидем там за пръв път?

Която и част от Мавриций да посетите, няма да сбъркате. Приказни плажове, заобиколени от палми и кристална вода – това печели на Мавриций прозвището “Райската градина”, както е назован островът от френския поет Бодлер.

Но островът не се изчерпва само с това. Той предлага пълноценна почивка за всеки и невероятно разнообразие от водни спортове - сърф, кайт-сърф, гмуркане и плуване с делфини, водни ски, океански риболов, както и SPA туризъм на световно ниво. Мавриций е и идеално място за почитателите на голфа – островът е третото място в света, където се появява спортът, първите игрища са създадени още 1858 г.

Въпреки че е близо до Източна Африка, островът е повлиян силно от британската и френската култура и архитектурни тенденции, затова ви съветваме да се отправите и на екскурзия из столицата му Порт Луис.

Пакетите, които предлагаме в Posoka.com включват допълнителни екскурзии из града, които включват посещение на пристанището на града, основния пазар, базарът за ръчно изработени изделия и сувенири, както и Крепостта „Аделаида“, позната още като „Цитаделата“, построена от британците през 1835 г.

Много интересна забележителност е и “Музеят на захарта”, който в миналото е бил стара захарна мелница, а днес е преобразен в модерен музей. В края на посещението на музея Ви очаква вкусна дегустация на захар и ром. Турът продължава с посещение на Ботаническата градина, едно от най-посещаваните места на острова, където ще видите отблизо уникални растителни видове, сред които се открояват гигантските водни лилии „Виктория“, чиито огромни листа достигат до 3 метра ширина.

Ако сте почитатели на природата и животните, то тогава ви препоръчваме и да се отправите на целодневна екскрузия до западната част на острова, който носи името „Многоцветният Мавриций“. Там може да посетите парка Casela World of Adventures и парка Chamarel с едноименните водопади.

Със своята над 40-годишна история, паркът Casela World of Adventures днес е дом на повече от 1,500 вида птици, лъвове и тигри, зебри и щрауси, жирафи и много други африкански животни. Известен още като най-големия приключенски парк на остров Мавриций, той ще ви впечатли не само със своето многообразие от животински видове, а също и с различните дейности на открито като планинско катерене, разходка по въжен мост над каньон или скок с бънджи. По време на тура ще разгледате и една от най-популярните природни забележителности на острова, а именно Seven Coloured Earth of Chamarel. Вследствие на охлаждане при различна температура, вулканичните скали на това място са образували необичайна гледка – оголената земя с размери от 7500 кв.м, заобиколена от гъста гора, прилича на платно на художник, със своята палитра от цветове.

Предвид COVID обстановката, как се случва достъпът и пътуването до Мавриций? Може ли да се каже, че е безопасна дестинация?

Да, броят на регистрираните случаи в страната намалява от началото на декември, като средният седмичен брой на случаите е около 40 души. Към днешна дата всички пътуващи до Мавриций, вкл. малолетните и непълнолетните, трябва да притежават негативен PCR тест, правен от 5 до 7 дни преди качването на самолета за последната отсечка до Мавриций, както и доказателство за закупен туристически пакет. Всеки пристигащ в Мавриций подлежи на PCR тест в деня на пристигането си и на 7-мия и 14-тия ден след това.

За тези, които са се ваксинирали, са задължителни 3 PCR теста – при пристигане, на 7-мия ден и на 14-тия ден след пристигане. За лицата без ваксина се прилагат същите изисквания, както и предварителен PCR тест, направен преди пристигането в Мавриций. За актуални изисквания съветваме, преди да предприемете пътуване, да се информирате за текущата обстановка и изисквания в страната.



През последните 2 години пътуванията до далечни дестинации претърпяха големи промени, промени ли се интересът към Мавриций като дестинация?

Мавриций винаги е била много интересна, очарователна и посещавана екзотична страна. Следващият чартър и екскурзия с Posoka.com до там се планира още през февруари 2022 г.