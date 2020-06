Nike отчете загуба от 790 млн. долара за четвъртото тримесечие

Снимка: Bloomberg

Американският производител на спортни стоки Nike генерира 6,3 милиарда долара през четвъртото си тримесечие, с 38 процента по-малко в сравнение с предходната година. В крайна сметка оперативният резултат е загуба от 790 милиона долара. Преди година Nike отчете печалба от 989 млн. долара през същото тримесечие, предава DPA.

Лошата тенденция се дължи главно на факта, че повечето магазини бяха напълно затворени за осем седмици между март и май поради предизвиканата от коронавируса криза. За инвеститорите обаче данните на конкурента на Adidas представляваха горчиво разочарование. Те бяха очаквали милиард долара повече като продажби, както и печалба. Цената на акциите се сви с почти четири процента в извънборсовата сесия.

Nike успя да увеличи приходите си в онлайн бизнеса си със 75 процента. Но това не беше достатъчно, за да компенсира спада във физическия бизнес. Според Nike онлайн бизнесът е представлявал 30 процента от продажбите през четвъртото тримесечие.

Преди три месеца президентът и изпълнителен директор Джон Донахю беше доста оптимистичен, че Nike може да използва опита си в Китай като сценарий за други пазари. На практика това преди всичко означаваше да се фокусираме повече върху дигиталните канали и върху възможността за фитнес у дома.

Съвсем наскоро Nike попадна в центъра на протестите, след като полицията уби Джордж Флойд. От солидарност калифорнийската компания промени своя известен слоган „ Just Do It“ на място в „For once, don’t do it“. Компанията за обувки призовава хората да не се преструват, че този път няма расизъм.

Според компанията за анализи Sole с кампанията си Nike спечели сърцата на много хора. Професорът по икономика Ела Бел Смит от Dartmouth College наскоро посочи, че подобни кампании са и въпрос на изчисление. „В края на краищата те също знаят кои са техните клиенти. Кой носи Nike? Това са чернокожите “, казва тя.

Смит се интересува не толкова от краткосрочните кампании, а по-скоро от това дали корпоративната култура също се променя и Nike наема повече чернокожи мениджъри, а не просто си прави реклама с подобни послания. „Къде ще бъдат след три години? Промени ли се тогава тяхната култура? За съжаление спомените на компаниите често са много кратки”, предупреждава тя.

В опит да облекчи опасенията за продължителен спад, компанията заяви, че около 90% от магазините, които управлява в световен мащаб, в момента са отворени. Производителят също така заяви, че продажбите за тази фискална година, която ще продължи до следващия май, ще се възстановят през втората половина и оперативният резултат ще остане непроменен или ще има дори малка печалба.

Но доставките за клиентите на едро на Nike са намалели с почти 50% през последното тримесечие, което навреди на продажбите и остави компанията с излишни запаси. Тя отчете най-ниското ниво на приходи от 2013 г.

Брутният марж на Nike се сви с 8,2 процентни пункта до 37,3%, докато прогнозите на анализаторите бяха за 43,5%. Това е най-лошото представяне на маржа от 1998 г. насам според данни, анализирани от Bloomberg. Големият удар идва от по-високите разходи, свързани с анулиране на поръчки и други прекъсвания във веригата на доставки.

Компанията е изправена пред несигурно бъдеще, тъй като разпространението на вируса продължава да се ускорява в много части на САЩ. Редица страни са изправени и пред рецесии в различна степен, което може да намали разходите за дискреционни покупки като маратонки.

В знак за повишената предпазливост на компанията през март Nike прекрати обратното изкупуването на акции, въпреки че разполага с парични наличности в размер на 12,5 милиарда долара.

