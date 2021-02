Мъск: Доставчиците на Tesla трябва да увеличат производството на батерии

Снимка: Patrick T. Fallon/Bloomberg

Доставчиците на батерии, с които работи Tesla Inc., трябва да увеличат производството, заяви главният изпълнителен директор на американския автомобилен концерн Илон Мъск пред социалната мрежа Clubhouse, след като по-рано обсъди теми като съществуването на извънземен живот и опитите с маймуни.

„Важно е да подчертаем пред нашите доставчици, че ние не се опитваме да ги извадим от бизнеса, а искаме те да увеличат производството“, посочи Мъск, цитиран от Bloomberg.

Сред доставчиците на Tesla изпъкват имена като Panasonic Corp., Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. и LG Chem Ltd., които са подложени на нарастващ натиск да разширят своите операции, след като производителят на електромобили увеличи покупките на клетки за батерии и обяви нови по-амбициозни производствени планове.

Напрежението сред доставчиците на батерии достигна своя връх през септември, когато Мъск намекна в поредица от туитове, че Tesla ще започне да произвежда свои собствени клетки, въпреки че увеличава поръчките от външни доставчици. Днес след новината акциите на партньорите на Tesla от Япония, Южна Корея и Китай поевтиняха с по над 4%.

Целта на Илон Мъск е да достигне производство от 20 млн. електрически автомобила годишно или 40 пъти повече от доставените през 2020 г. 500 000 модела Tesla. Постигането на тази цел е важно, тъй като подобно развитие ще помогне по-бързото загърбване на двигателите с вътрешно горене и ще увеличи дела на електромобилите до 2030 г., когато се очаква по пътищата да има около 2 млрд. превозни средства.

„Опитваме се да увеличим производството на автомобили възможно най-бързо, но основният ограничаващ фактор тук е производството на клетки за батерии“, споделя Мъск. В миналото той предупреждаваше, че дори ако доставчиците на батерии работят на пълен капацитет, Tesla ще се сблъска със значителен недостиг от 2022 г., освен ако компанията не започне собствено производство.

Призивите на Мъск не остават нечути. Panasonic планира да добави още една производствена линия във фабриката в щата Невада, която управлява съвместно с Tesla Компанията проучва и възможности за създаване на производствен център за литиево-йонни батерии в Норвегия.

Но дори това може да не се окаже достатъчно за Мъск, който се стреми да ускори годишния производствен ръст на концерна. „Получаваме колкото се може повече (продукция) от нашите доставчици, но дори това не е достатъчно“, подчертава Мъск.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Илиева