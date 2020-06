Продажбите на автомобили в Китай нарастват за пръв път от почти година

Снимка: Bloomberg L.P.

Продажбите на автомобили в Китай са нараснали за първи път от почти година през миналия месец, което свидетелства, че най-големият автомобилен пазар в света се възстановява от причинената от коронавируса криза и търговската война със САЩ.

Продажбите на дребно на автомобили, джипове и многофункционални превозни средства са се увеличили с 1,9% на годишна база до 1,64 милиона бройки през май, информира Bloomberg, позовавайки се на информация от Китайската асоциация за пътнически автомобили (CPCA) в понеделник. Това е първият ръст на показателя от юни 2019 г.

Правителството добави редица стимулиращи мерки, като данъчни отстъпки, за да върне потребителите обратно в шоурумите, докато автопроизводителите, които прекратиха операциите си на фона на коронавируса, сега също предлагат щедри отстъпки.

През последните десетилетия глобалните автомобилни производители изразходват милиарди долари, разширявайки се в Китай. Производители като Tesla Inc., General Motors Co. и Volkswagen AG използват потенциала на пазара за дългосрочен растеж, включително за електрически превозни средства. Германският производител заяви, че през този месец ще стане най-големият акционер в китайския производител на батерии Guoxuan High-Tech Co.

Спадът в продажбите на иновативните превозни средства, включително електрически автомобили, също се е забавил, заявиха от CPCA. Покупките на такива автомобили са се понижили с 26% през май след спад от 30% през април и 49% - през март.

Tesla е продала най-много електрически автомобили, с отчетени 11 095 броя, съобщиха от асоциацията. Американската компания започна доставките от новия си завод в Шанхай около началото на годината. Месечните регистрации на нови превозни средства на Tesla в Китай се колебаха тази година на фона на вируса, от 2314 през февруари до максимума от 12 710 през март, сочат данните на China Automotive Information Net.

След като нарастваха бързо в продължение на няколко години, продажбите на електрически автомобили загубиха скорост, след като правителството ограничи субсидиите в средата на 2019 г. Пандемията също навреди на търсенето, а понижаването на цените на петрола направи класическите автомобили по-конкурентни. Правителството все още счита електрическите автомобили за приоритет и добави редица нови стимули, за да помогне на индустрията да се възстанови.

Целогодишните продажби на автомобили в Китай могат да паднат с около 10% след големите понижения в разгара на кризата, заяви генералният секретар на CPCA Цуей Дуншу по време на пресконференция. Неговата гледна точка е по-оптимистична от тази на Китайската асоциация на автомобилните производители, друга индустриална група, която прогнозира спад от 15% до 25%.

По статията работиха: Радостина Ивчева, редактор Бойчо Попов