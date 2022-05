Tesla е премахната от индекса S&P 500 ESG заради съдебни дела и разследвания

Най-големият и популярен производител на електрически превозни средства Tesla Inc. беше премахнат в сряда от индекса S&P ESG на S&P Dow Jones Indices, съобщава Bloomberg.

Сред причините за решението са посочени въпроси като расова дискриминация, съдебни дела срещу компанията и воденето на правителствено разследване относно инциденти с нейни електромобили. В същото време от S&P Dow Jones Indices посочват, че Tesla отговаря на екологичните, социални и управленски стандарти (ESG), като остава стабилна в това отношение през последната година. Въпреки това компанията "слиза надолу" в подреждането, като е изместена от други съперници.

„Макар Tesla да игра важна роля в премахването на конвенционалните коли от пътищата, тя изостава от своите съперници, когато нещата се разглеждат през по-широк ESG обектив“, коментира Маргарет Дорн, старши директор и ръководител на ESG индексите на S&P Dow Jones за Северна Америка.

Индексът S&P 500 ESG измерва ефективността на акциите, отговарящи на ESG критериите.

Exxon is rated top ten best in world for environment, social & governance (ESG) by S&P 500, while Tesla didn’t make the list!



ESG is a scam. It has been weaponized by phony social justice warriors.