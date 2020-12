Tesla подписа договор с китайска компания за доставка на литий

Снимка: Cristobal Olivares/Bloomberg

Китайската компания Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd заяви, че е подписала сделка за доставка на литиев хидроксид за батерии с американския производител на електрически превозни средства Tesla Inc за следващите пет години.

Базираната в провинция Съчуан Yahua определи общата стойност на договора, подписан от изцяло притежаваното от нея дъщерно дружество Yaan Lithium, на 630-880 милиона долара за периода 2021-2025 г., съобщава Ройтерс.

Анализатори от Daiwa Capital Markets изтъкват, че става въпрос за доставка на литиев хидроксид в размер на 63 000-88 000 тона, или по 12 600-17 600 тона годишно.

През май Yahua въведе в експлоатация завод за обработка на литиев хидроксид с годишен капацитет от 20 000 тона в град Яан, след като извърши промени, с които удвои капацитета на съоръжението, въпреки че свръхпредлагането и въздействието на COVID-19 върху търсенето на литий притиснаха цените.

Tesla, чиято цена на акциите нарасна с около 700% през тази година, стартира доставките на произведените във фабриката ѝ край Шанхай електромобили още през декември 2019 г. Компанията вече приема доставки на литий, основен компонент в нейните батерии, от китайската Ganfeng Lithium, един от най-големите производители на алкалния метал в света.

Сделката с Yahua изтъква силният фокус на Tesla върху литиевия хидроксид „особено с оглед на нарастването на производството на Model Y“, който се произвежда в Шанхай, пишат анализаторите от Daiwa.

„Очакваме Ganfeng да продължи да бъде основният, ако не и най-големият доставчик на литиев хидроксид за Tesla на фона на това силно търсене“, подчертават от консултантската компания.

Миналия месец Tesla получи разрешение да започне продажбата на своя електрически SUV модел в Китай.

Акциите на Yahua поскъпнаха с 10% в края на днешната търговия до 19,95 юана (3,05 долара) за брой.

