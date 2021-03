Nasdaq 100 се насочва към корекция заради спадовете при технологичните акции

Снимка: Bloomberg L.P.

Масовото поевтиняване на технологичните акции насочи индекса Nasdaq 100 към зоната на корекция, тъй като инвеститорите се отдръпнаха от онези акции, които участваха в миналогодишното борсово рали, предизвикано от пандемията, съобщава Bloomberg.

Бенчмаркът се понижава с 2,8 на сто, като акциите на Tesla Inc. поевтиняват с 6,63%, а тези на Peloton Interactive Inc. и Zoom Video Communications Inc. изтриват от стойността си съответно 5% и 0,24%.

За годината Nasdaq 100 сега отчита спад от 4,3%. От 12 февруари досега индексът е изгубил над 10% от стойността си.

Инвеститорите се отдръпнаха от компании, които процъфтяваха през изминалата година, докато много от хората работеха дистанционно, залагайки, че масовите ваксинации срещу коронавируса ще сложат край на блокадите и ще стимулират икономическия растеж, който подкрепя цикличните акции.

Последният спад настъпи на фона на опасенията около покачването на доходността върху държавните облигации, което може да се отрази върху способността на компаниите да покрият разходите си по заеми.

По-рано тази вечер управителят на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл заяви, че следи финансовите условия и би бил „обезпокоен“ от хаотичните пазари, без да предложи конкретни мерки, което доведе до покачване на доходността върху облигациите.

Тенденцията на листване на стартъпи чрез сливане със SPAC компании показва признаци на достигане на пик, като индексът, следящ компаниите със специално предназначение, отчита спад от 23% спрямо своя връх.

По статията работи: Аспарух Илиев