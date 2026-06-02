Анкета: Европа трябва да създаде своите корпоративни шампиони

Надпреварата за иновации поставя Европа в непозната роля – континентът трябва да догонва Азия и САЩ, но в момента не разполага с водещи компании в сферата. Затова Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: Как Европа да създаде корпоративни шампиони?

Климент Робев, пазарен анализатор в „Елана Трейдинг“:

Европа няма да спечели надпреварата за изкуствения интелект, като копира САЩ или Китай и се състезава в изграждането на центрове за данни и изчислителна мощ. Нейното основно предимство е човешкият капитал – силните университети, инженерните кадри и индустриалният опит.

Следващото десетилетие на изкуствения интелект вероятно ще бъде спечелено не само от създателите на модели, а от компаниите, които успешно внедрят AI в производството, енергетиката, здравеопазването и логистиката. За това са нужни единен европейски капиталов пазар, насочване на спестяванията към европейския растеж и по-смело прилагане на AI в стратегическите отрасли.

Илия Кръстев, председател на БРАИТ:

Европа изостава в технологичната надпревара не заради липса на талант, а заради регулаторна фрагментация, ограничен достъп до капитал и трудности при мащабирането на бизнеса. Вместо единен пазар, компаниите се сблъскват с множество регулатори и различни правила.

За да създаде глобални корпоративни шампиони, ЕС трябва да изгради истински единен капиталов пазар, да улесни сливанията и придобиванията на европейско ниво и да насърчи инвестициите в стратегически сектори като AI, отбраната, чистата енергия и полупроводниците. Без по-смела и координирана политика Европа трудно ще конкурира САЩ и Китай.

Защо изостава Европа в технологичната надпревара? Ще има ли скоро ред в регулациите? Вижте отговорите на всички участници в анкетата във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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