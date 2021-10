Всички услуги на Facebook са недостъпни

Точно в момента, в който мениджърът на Facebook Антигона Дейвис на беше на живо в известната бизнес телевизия CNBC, защитавайки политиките на компанията и нейното обяснение на изследователските данни, предполагащи, че Instagram е вреден за тийнейджърите, неговата мрежа от услуги изведнъж излезе офлайн. В Twitter изпълнителният директор на Facebook по комуникациите Анди Стоун казва: „Наясно сме, че някои хора имат проблеми с достъпа до нашите приложения и продукти. Работим за възможно най -бързото нормализиране на нещата и се извиняваме за причиненото неудобство“.

Анализ на сайта Down Detector (който следи за сривове на редица онлайн услуги) разкрива, че проблемът е глобален. Въпреки че не е ясно защо услугите са недостъпни за толкова много хора, преглед в DNS записите показва, че подобно на прекъсването на Slack от миналата седмица проблемът очевидно е свързан с DNS.

Докато някои прекъсвания на Facebook, Instagram и WhatsApp по-рано през годината засягаха само определени географски региони, сега те са като цяло недостъпни по целия свят. Сред засегнатите освен България са и САЩ, Великобритания, Бразилия, Кувейт и др.

Проблемът засяга всички платформи, собственост на Facebook, показват данни на Downdetector и Twitter. Става дума за Instagram, Facebook, WhatsApp и Messenger. Изглежда, че прекъсванията са започнали около 18:40 ч. българско време и всички тези услуги остават недостъпни.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience!