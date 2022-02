Собственикът на Viber дарява около 8 млн. евро на Украйна

Японският предприемач и милиардер Хироши Микитани, комуто принадлежи популярната услуга за съобщения Rakuten Viber, обявява дарение за Украйна в размер на почти 8 млн. евро. За дарението стана ясно от публикация на украинския вицепремиер и министър на цифровата трансформация Михаил Федоров. „Невероятно е, когато целият свят е с нас“, написа той.

僕達にできることは本当に限られていますが、家族と相談し10億円をウクライナに寄付することにしました。

Consulting with my family, we Mikitani family have decided to donate 1 billion yen to Ukraine.

Attached is my letter to President Zaranskyy. Our hearts are with you.