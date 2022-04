Книжата на Tencent се изстреляха нагоре след края на игрова блокада

Снимка: Qilai Shen/Bloomberg

Акциите на китайския технологичен концерн Tencent Holdings Ltd. поскъпнаха с повече от 5%, присъединявайки се към ръстовете на останалата част от игралната индустрия в Китай, след като регулаторните органи одобриха първата партида нови заглавия в страната от повече от осем месеца.

Късно в понеделник Националната администрация за пресата и публикациите публикува на своя уебсайт списък с 45 местни заглавия на нови игри, потвърждавайки по-ранен материал на Bloomberg News. Макар че лидерите в индустрията Tencent и NetEase Inc. забележимо отсъстваха от списъка с предимно обикновени игри, дългоочакваното възобновяване на лицензирането потуши най-лошите опасения на инвеститорите за намеренията на властите в Пекин към сектора на игрите, който беше подложен на критики, че насърчава пристрастяването и нежеланото поведение сред младежите.

Анализаторите очакват, че Tencent и NetEase в крайна сметка ще получат одобрени игри. По време на предишното голямо спиране на нови игри през 2018 г. Tencent също беше изключена от първия списък с лицензирани заглавия.

Акциите на Tencent поскъпнаха с най-много от около три седмици в Хонконг на дневна база. Книжата на услугата за стрийминг на видео и игри Bilibili Inc. поскъпнаха с цели 15%, докато NetEase добави повече от 6% към капитализацията си. Видеоплатформата DouYu International Holdings Ltd. отчита ръст от 2,4 % в търговията в САЩ.

„Възобновяването на одобрението на игри е положително развитие за китайската гейминг индустрия", пише в бележка анализаторът на Citigroup Алисия Яп. То „ще спомогне за повишаване на доверието на инвеститорите, че правителството продължава да подкрепя културните и иновативни аспекти на индустрията на игрите и може да сигнализира за възобновяване на по-редовен процес на одобрение“.

Големите репресии на Пекин в областта на технологиите, които обхванаха редица сектори - от електронната търговия до финансовите технологии и дори онлайн образованието, се разпространиха и върху онлайн игрите през август 2021 г., когато регулаторите въведоха строги мерки за ограничаване на времето за игра на непълнолетни и наложиха нови изисквания, насочени към ограничаване на пристрастяването.

Медийният надзорен орган преглежда новите заглавия, за да определи дали отговарят на по-строги критерии за съдържание и защита на децата - усилия, които забавиха пускането на пазара, съобщи Bloomberg News.

Одобрените в понеделник заглавия са само на местни компании, включително игра на Baidu Inc., "Flash Party" на XD Inc. и "Watch Out For Candles" на iDreamSky Technology Holdings Ltd. В списъка са включени и игри на 37 Interactive Entertainment и Youzu Interactive Co.

От 45-те одобрени заглавия пет са за PC, едно е за конзолата Nintendo Switch, а останалите са мобилни игри. Много от тях изглежда са игри с по-ниски разходи на играчите.

