Бизнесът със смартфони помага на Xiaomi да отчете по-добра от очакваното печалба

Снимка: Bloomberg L.P.

Печалбата на Xiaomi Corp. за първото тримесечие надмина пазарните очаквания, след като третият по големина производител на смартфони в света скъси дистанцията с лидерите в сегмента Samsung Electronics Co. and Apple Inc., съобщава Bloomberg.

Базираната в Пекин компания отчете коригирана нетна печалба от 6,1 млрд. юана (949 млн. долара), надминавайки средната оценка от 5,3 млрд. юана, съставена от Bloomberg.

Приходите се увеличават с 55% до 76,9 млрд. юана.

Съоснователят на Xiaomi Лей Дзюн търси начини да диверсифицира бизнеса на компанията, която вече се е разширила от смартфони до широк спектър от потребителска електроника, включително интелигентни телевизори и лаптопи. През март милиардерът разкри плановете си да инвестира 10 млрд. долара в автомобилостроенето, неговият най-голям залог до момента.

По-рано през май Xiaomi и американското правителство сключиха споразумение за отмяна на поставянето на компанията в черния търговски списък на САЩ от администрацията на бившия президент Доналд Тръмп, което можеше да ограничи американските инвестиции в китайския производител на смартфони.

Технологичният гигант заведе дело срещу правителството по-рано тази година, след като под ръководството на Тръмп Министерството на отбраната издаде заповед, определяща фирмата като свързана с китайските военни служби. Заповедта можеше да доведе до делистването на Xiaomi от американските борси и изтриването ѝ от глобалните бенчмаркове. Американското министерство на отбраната сега се е съгласило, че отмяната на решението „ще е подходяща“, сочат документи, подадени към американски съдилища.

През ноември Тръмп подписа заповед за забрана на американски инвестиции в китайски фирми, притежавани или контролирани от военните. Целта на това решение беше да окаже натиск върху Пекин заради това, което САЩ определят като злоупотреба с бизнес практики. Заповедта срещу Xiaomi и няколко други китайски фирми беше издадена в последните дни от администрацията на Тръмп.

Той насочи усилията си и срещу други китайски гиганти, включително ByteDance, собственик на популярното видео приложение TikTok, и Tencent Holdings, която притежава приложението WeChat. Huawei Technologies се оказа компанията, която пострада най-сериозно, след като ѝ беше забранено да купуваме американски компоненти и участието ѝ в инфраструктурни проекти по целия свят беше блокирано.

Премахването на Xiaomi от черния списък на САЩ означава, че компанията вече може да се съсредоточи върху разрастването на бизнеса си, включително по отношение на смартфоните, които са отговорни за около 60% от приходите на разработчика.

Компанията е успяла да продаде 48,6 милиона мобилни устройства по целия свят през първите три месеца на годината, което представлява ръст от 64,8% спрямо предходната година.

Лей Дзюн иска да присъедини Xiaomi към групата технологични гиганти, които са се фокусирали върху производството на интелигентни автомобили. Той е създал самостоятелно звено в компанията, което ще се съсредоточи върху разработването на следващо поколение електромобили. Лей обмисля над 1,5 млрд. юана инвестиция в производителя на автомобилни чипове Black Sesame Tech .

Електромобилите могат да съставляват около 18 млрд. юана от приходите от продажби на Xiaomi до 2030 г., прогнозира Матю Кантерман, анализатор в Bloomberg Intelligence.

Плановете на компанията обаче могат да бъдат помрачени заради глобалния недостиг на полупроводници, който удари автомобилната индустрия още в края на миналата година. Въпреки че дефицитът може да бъде преодолян през тази година, Xiaomi не е коригирала годишните си цели за продажбите.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Илиева