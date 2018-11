"Сирма Груп" изпрати успешно трето тримесечие

Снимка: Pixabay

„Сирма Груп“ обяви първите 9 месеца на 2018 г. като изключително успешни за бизнес развитието на компанията, която успява да спечели нови големи клиенти и проекти в САЩ - стратегически пазар за групата.

Финансовият сектор остава водещ в портфолиото от продукти и услуги на компанията. Две от дъщерните дружества - „Сирма Солюшънс“ и „Сирма Бизнес Консултинг“, спечелиха голям проект в Mascoma Bank.

Подразделението в сферата на семантичните технологии „Онтотекст“ продължи своя базиран на собствени ключови продукти и технологии проект в Standard and Poor’s - световен лидер в доставката на финансови услуги. „Онтотекст“ изпълни и два успешни прототипа за две от водещите – (от Топ 5) американски банки. Единият проект е свързан с KYC (Know Your Customer) анализите, а другият - с приложение на Изкуствен интелект в областта на кибер-сигурността. В тази област и „Сирма Солюшънс“ има още 2 клиента за своя консултантски бизнес.

GraphDB - базата данни на „Онтотекст“, бе избрана за технологично ядро на портала на Aleth.io, който обединява и свързва информация за Ethereum.

Технологиите на „Сирма“ в областта на изкуствения интелект намериха приложение и в PetsBest (застрахователна компания за домашни любимци), Kount (специализирана във Fraud Detection), Resonant (дизайн на електроника), както и в една от най-големите американски компании в областта на отбранителните технологии.

„ЕнгВю Системс“, компанията на „Сирма Груп“, която специализира в създаването на софтуер за индустриални продукти и решения, продължава дългогодишното си партньорство с най-голяма американска фирма в областта на видеоизмерванията - QVI. Тази година двете компании успешно анонсираха нов съвместен продукт TurnCheck, софтуер за видеоизмерване на валове. Съвсем наскоро „ЕнгВю Системс“ пусна на американския пазар и най-новия си продукт в областта на индустриалните измервания mCaliper. Компанията възлага големи надежди на продукта, чиято технология е patent pending.

Консултантският бизнес на „Сирма“ в САЩ нараства с над 40% за първите 9 месеца. С новите спечелени проекти успешни прототипи и нови продукти, Сирма Груп очаква много успешна 2019 г.

„Сирма Груп Холдинг АД“, създадена през 1992 г. е най-голямата българска софтуерна група, публична компания на БФБ от 2015 г.



През м. май 2018 г., компанията оповести 5-годишна стратегия за развитие, с фокус в разработка на технологии в областта на изкуствения интелект. За осъществяване на стратегията си, компанията обяви, че цели увеличаване на капитала с 20 млн. евро през 2018 г.



Увеличението на капитала ще се използва за инвестиране в разработката на платформата SENPAI, увеличаване на капацитета за маркетинг и продажби, навлизане на нови пазари (включително чрез придобивания на компании) и достигане на приходи от 100 млн. евро през 2022 г., както и за осъществяване IPO на голяма световна борса.

