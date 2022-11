Country Garden - оцелелият в имотната кървава баня в Китай

Новите мерки на Пекин в подкрепа на имотния сектор са спасителна помощ за най-голямата строителна компания в страната

В северозападния край на Шанхай над сто продавачи в черни костюми се събраха около копие на жилищен проект на Country Garden, докато ентусиазиран инструктор давеше оказания как да се продават апартаменти, пише Financial Times.

Зад бляскавата изложбена зала за Project Exquisite работници и бетоновози влизаха и излизаха от голямата строителна площадка, където кулите на етап строеж са близо до завършване.

Гледката върна спомените от славните дни на десетилетния имотен бум в Китай, но секторът е в криза. Country Garden, най-голямата строителна компания от гледна точка на обема на продажби в страната, се очертава като един от видните оцелели в индустрията, преследвана от забавяне на строителството, спиране на плащанията и намаляващи продажби повече от една година.

Новите мерки за подкрепа от Пекин повишиха надеждите на инвеститорите, че най-лошото за сектора е свършило. Миналата седмица правителството съобщи, че е готово да предостави кредити за над 162 млрд. долара от държавни банки на строителни компании в най-значителното инжектиране на ликвидни средства до момента за буксуващия сектор.

Country Garden беше една от възползвалите се компании, като получи нова кредитна линия от 50 млрд. юана (7 млрд. долара) от Postal Savings Bank of China и достъп до част от нови заеми за 91 млрд. долара от Industrial and Commercial Bank of China. Когато политиките за подкрепа бяха обявени за първи път преди две седмици и включваха още удължаване на крайните срокове за дълг с настъпващ падеж и подкрепа за емитиране на облигации, книжата на строителната компания поскъпнаха и тя обяви ново емитиране на права, за да набере около 500 млн. долара.

С хиляди проекти в цялата страна Country Garden представлява интерес не само за акционерите и притежателите си на облигации в и извън Китай. Тя също така е барометър за стабилността на имотния сектор.

„Преди политиките не бяхме сигурни дали някои от компаниите от частния сектор ще могат да оцелеят“, коментира Анди Суен, ръководител на кредитните анализи за Азия в PineBridge Investments, определяйки ходовете на правителството като „променящи правилата на играта“.

„След този пакет от политики смятаме, че поне някои от тях може да оцелеят. Това дава на инвеститорите благоприятна възможност да изберат оцелелите“, допълва той.

„Рали на успокоението“

Ралито отчасти беше стимулирано от успокоението. Country Garden е подложена на нарастващ натиск заради т. нар. „остро потискане“ на имотния пазар. Една от облигациите ѝ с падеж през 2024 г. достигна дъно от 14 цента от долара по-рано този месец и все още се търгува на потиснати нива от около 41 цента днес.

През октомври общите приходи от продажби на компанията достигнаха 33 млрд. юана, под равнището от 54 млрд. юана същия месец преди две години и под общите приходи миналата година от 46 млрд. юана, когато кризата вече беше започнала.

Но за разлика от Evergrande, най-задлъжнялата строителна компания в света, Country Garden до момента не е спряла плащания по дълговете си, които в края на юни възлизаха на почти 300 млрд. юана (42 млрд. долара).

Строителните компании с инвестиционен рейтинг в китайския имотен сектор в голямата си част са държавна собственост. В частния сектор, където компаниите вземаха агресивно заеми, само шепа компании, включително Vanke, все още имат инвестиционен рейтинг, а много други имена като Evergrande, Fantasia Holdings, Modern Land (China) и Kaisa Group пропуснаха плащания.

Country Garden, която изгуби инвестиционния си рейтинг по-рано тази година, е някъде по средата. Тя можеше да разчита на значителните си ликвидни средства, които достигаха 150 млрд. юана към края на юни, за да издържи на забавянето в сектора, задълбочено от политиките на Пекин за намаляване на дълговете на строителните компании. Тя постигна малка печалба от 612 млн. юана през фискалното първо полугодие на 2022 г., показа междинен доклад.

Цифрата бледнее пред печалбата ѝ от 29 млрд. юана през 2017 г. след 20-годишен период, в който реформите и бързата урбанизация предизвикаха ръст на строителството на частни имоти в Китай.

Президентът на Country Garden Ян Гуоцян е роден в бедно семейство в южната провинция Гуандун през 1955 г. Според съобщения в китайски медии той не носел обувки като дете и успял да се яви на изпитите си в средното училище, едва след като получил държавна стипендия от два юана (28 цента). Преди да листне компанията през 2007 г., той прехвърли акциите си на дъщеря си Ян Хуейян, с което я превърна в най-богатата жена в Азия.

Днес Country Garden има над 3000 проекта, над два пъти повече от 2017 г., голямата част от които са извън Гуандун. Теренът за проекта Exquisite в Шанхай бил купен през юни миналата година, много след имотната криза, която вече обхвана целия сектор. Макар че той няма да бъде завършен до 2024 г., 600 от 700-те апартамента вече са продадени.

Мениджърка на компанията на строителната площадка на Exquisite съобщи, че строителството било забавено само по време на двумесечната блокада в града за контролиране на заразените с COVID. „Новата политика не влияе много на проектите в Шанхай", отбелязва тя и допълва, че проблемите за строителните компании са в по-малките градове.

„Като цяло купувачите в Шанхай имат по-голямо доверие на местните власти. Когато хората купуват жилище, те купуват локацията“, отбеляза тя.

Остават рискове

Положението в Шанхай прикрива рисковете пред компанията. Повечето проекти на Country Garden не са в най-богатите градове на Китай.

„Икономическото положение в по-малките градове беше по-лошо по време на забавянето на икономиката в Китай, а цените на имотите намаляваха по-бързо в сравнение с големите градове“, коментира Кавен Тсан от Moody’s.

Той допълва, че Moody’s няма информация за забавяне в строителството на другите обекти на Country Garden, но отбелязва, че компанията разчита на парите, за да изплати дълга си и е изправена пред проблеми с достъпа до финансиране.

Говорител на Country Garden съобщи, че макар компанията да е била съсредоточена в най-големите градове в последните години заради високата им сигурност, тя не се е отказала от пазара в по-малките градове.

„Някои по-малки градове все още имат голямо население и хората там вярват на Country Garden“, отбеляза говорителят.

Затрудненията да се оцени напредъкът по хиляди обекти в Китай, особено когато пандемичните правила рязко ограничават достъпа до страната и движението вътре в нея, са голямо предизвикателство за инвеститори и анализатори.

Много облигации на Country Garden, особено тези, които не са настъпващ падеж в следващите няколко години, намекват за риск от спиране на плащанията. S&P се позова на „стесняващите се канали за финансиране“, когато понижи рейтинга на компанията преди две седмици и оттегли рейтинга си по искане на компанията.

Новите политики на правителството, които според S&P може да се окажат повратна точка и да отприщят нови ликвидни средства за 1 трлн. юана, целят да отговорят на този проблем.

В покрайнините на Шанхай в проекта Exquisite последните сто апартамента се очаква да бъдат продадени в рамките на следващия месец. За Ян Гуоцян и инвеститорите в компанията му въпросът е дали същото ще се повтори при останалите проекти в Китай.