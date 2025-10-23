Гръцкото правителство използва социални наеми и социални жилища за справяне с жилищната криза

Гръцкото правителство съобщи, че ще прибегне до две решения за справяне с жилищната криза в страната, но според някои мнения това може да не е достатъчно за разрешаването на една от най-тежките жилищни кризи в Европа, пише Euronews.

С двата нови инструмента – социални наеми и социални жилища, гръцкото правителство ще се опита да успокои имотната криза в страната.

Според министъра на социалното сближаване и семейството Домна Михайлиду тези мерки са „сложни инструменти, които изискват сътрудничество между многобройни участници. По-специално проектите за социални жилища ще изискват мобилизирането на дълго пренебрегвани публични активи като празни терени, които са собственост на държавата.

В сътрудничество с министерството на отбраната новите жилищни инициативи ще използват неактивни военни обекти и три лагера в Атина, Солун и Патра вече са избрани.

Първата фаза от програмата има за цел изграждането на около 1500-1700 социални жилища, които са достъпни за домакинства със средни доходи.

„Целта ни е да можем да увеличим жилищния фонд много бързо, точно там, където е необходим, в сърцето на градските центрове в Атина, Солун и Патра“, каза Михайлиду.

Социални наеми

Втората мярка на правителството – отдаването на жилища със социални наеми, включва партньорство между държавния и частния сектор. Целта е да се преустроят съществуващи сгради, които вече не се използват, вместо да се строят нови жилища върху празни терени.

Частен инвеститор ще извърши преустройство на сградите, притежавани от публични органи, и ще въне на държавата най-малко 30% от новите жилища, които построи.

По този начин „увеличаваме жилищния фонд, използваме застояла публична собственост и създаваме нови социални жилища там, където има нужда“, заяви министърът.

Но пазарни играчи подчертават, че тези мерки, макар и вече приложени в редица европейски страни, трудно ще се осъществят в Гърция. На първо място много имоти, собственост на държавата, имат сложен статут на собственост, чиeто разрешаване отнема месеци или дори години.

В същото време процедурите за одобрение и лицензиране на нови жилищни проекти остават изключително времеемки.

Имотният пазар призовава за ускорени процедури за ново жилищно строителство, подобни на тези, които бяха въведени в подготовката за Олимпийските игри.

Колко дълбока е жилищната криза в Гърция?

Според ново изследване на гръцката имотна платформа Prosperty гръцкият жилищен пазар е изправен пред проблеми както с търсенето, така и с предлагането, със значителни изкривявания, които оставят множество имоти празни за дълго време.

От гледна точка на предлагането повечето налични имоти са стари, често построени през 60-те и 70-те години на миналия век и само една десета са ремонтирани. Днес има около 131 хил. имота за продажба и 45 хил. за под наем. Но много имоти остават незаети за между шест месеца и две години, основно поради несъответствие между цена и качество.

Средните офертни цени на имотите достигат 300 хил. евро, или около 2500 евро на кв. м. Новопостроените имоти са привлекателни главно за групи от населението с високи доходи, а цените често надхвърлят 6000 евро на кв. м за луксозните проекти.

По отношение на търсенето, жилищната собственост е намаляла с 12%, а млади хора и семейства често се затрудняват да купят жилище, тъй като ипотечните кредити изискват големи първоначални вноски.

Решения има, но изискват прозрачност

Изследването предлага редица политики, включително програми за наем с вариант за закупуване с държавна подкрепа, както и разширяване на програмата „Моят дом“, която е правителствена инициатива за жилищни заеми, насочена предимно към младите хора. От Prosperty също така призовават за други държавни гаранции и целенасочени данъчни облекчения.

Други мерки, посочени в изследването, включват постепенен данък върху празните апартаменти в определени „червени“ зони, преутройство на търговски обекти в жилища с държавна подкрепа и създаване на единна гръцка услуга за множество обяви. Последната цели да сложи край на липсата на прозрачност в имотните обяви и да ограничи нерационалното ценообразуване.

„Прозрачността е от ключово значение за поправяне на пазара“, заяви Маркопулос и добави, че без ясни данни никой не може да има пълна представа за действителната наличност на имоти.

Проучването заключава, че справянето с жилищната криза изисква не само строителство на нови имоти, а и въвеждане на иновативни инструменти, които повишават прозрачността и задействат политики, които насърчават жилищната собственост и разширяват достъпа до жилищно кредитиране.