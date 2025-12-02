Мъск строи следващия град на компанията си с научен център и фитнес зала

Най-богатият човек в света Илон Мъск вече е показал, че когато правилата на един град не се подчиняват на волята му, той създава нови правила и нов град. Така се появи Старбейз, самоуправляващият се град, построен около площадката за изстрелване на ракети на SpaceX в южната част на Тексас, пише Bloomberg.

Той изгради относително по-лесно другия си корпоративен град, на около 360 км на север в окръг Бастроп, където местните власти досега (почти) подкрепят възгледите на милиардера. Комплексът на Мъск с площ от над 16 кв. км с името Снейлбрук приема компанията му за прокопаване на тунели Boring Company, X и производствено съоръжение за SpaceX наред с множество удобства за служителите.

Снейлбрук вече е напът да придобие повече от характеристиките на истински град, който принадлежи на компания – според кореспонденцията между ръководители в компаниите на Мъск и градски и щатски представители, която Bloomberg е получила чрез заявка за достъп до публична информация, се планира изграждането на над 20 жилища за служителите на място, научен център, фитнес зала и други съоръжения.

Докато Мъск възлага на Boring задачата да изгради града, той също така изпробва границите на това доколко податлив ще бъде районът на неговите амбиции. Досега Бастроп е имал сравнително малко бюрократични спънки, с които да се справя, и е толерирал нарушенията.

Но Старбейз показва, че той има план Б, ако се наложи.

Преговори за данъчни облекчения

Мъск възприе агресивен подход от пристигането си в Бастроп през 2021 г. Boring, компанията, която той основа, за да предизвика революция в градовете с футуристични тунели, е изградила инфраструктурата и тестовите проекти без необходимите разрешителни. Поради няколко нарушения, свързани с отпадъчните води, Boring е глобена с около 9000 долара.

През последно време компанията е съсредоточена върху намаляване на данъчните си разходи, съобщават запознати с въпроса източници, които не са упълномощени да говорят публично. Документи показват, че ръководителите са преговаряли с властите за глоби за закъснели плащания и са искали освобождаване от имотен данък за къщи, които са собственост на компанията.

Boring твърди, че тъй като управлява собствена детска градина в комплекса, не би трябвало да плаща училищни данъци. Bastrop Central Appraisal District не е съгласна с това и не е отговорила на молба за коментар.

Илон Мъск продължава строителството на комплекс в централната част на Тексас за бизнес начинанията си. Снимка: Brandon Bell/Getty Images

За да изглади отношенията, компанията предложи да дари част от незастроената си земя и да финансира изграждането на общински футболни игрищи, сочи кореспонденцията на компанията. Това също може да помогне на Boring да намали част от данъчните си задължения, тъй като ще се счита за приспадане при дарение. Не е ясно дали ръководителите на компанията са постигнали успех с това предложение – то беше съпроводено с изискването местните групи да поемат част от разходите, оценявани на 300 хил. долара.

Boring имаше повече късмет в усилията си за промени в законите на щата за алкохола, които изискват барът в комплекса Prufrock Pub да събере подписи на избиратели, за да подаде искане за частен лиценз за продажба на смесени напитки.

„Добра новина!“, пише Адена Луис, ръководител на отдела за икономическо развитие в Търговската камара на Бастроп, до финансовия директор на Boring през юни, видяно от Bloomberg. Тя обяснява, че организацията ѝ е успяла да прокара законопроект в законодателния орган на Тексас, специално за да даде на Бастроп по-голям контрол над разрешителните за алкохол. „Ще можем да отменим необходимостта от лиценз за частния ви клуб (през 2026 г.)... помощта е на път!“, допълва Луис.

Тя отбелязва в имейл, че Камарата не е предприела „конкретни действия“ срещу Boring и е работила за законодателно решение от името на „много“ заявители.

Твърде много, твърде бързо?

Разполагането на Снейбрук на бивша земеделска земя го направи не толкова разрушителен за околната общност в сравнение с поглъщането на Бока Чика от Старбейз, въпреки че не мина без противоречия.

Някои хора приветстват удобствата, които Мъск е донесъл, като например магазин за алкохол, кръчма, салон и детска площадка в иначе селския район. Тези допълнения определено „помогнаха за доброжелателността“, казва Джуда Рос, брокер в Bastrop Real Estate Group. Boring има планове и да създаде публичен STEM център и здравен клуб Hyperloop със стени за катерене, според запознати с плановете източници и кореспонденцията с окръга.

Други се притесняват, че Снейбрук насърчава твърде голям и твърде бърз растеж. Скип Конет, жител на Бастроп и съосновател на Friends of the Land, доброволческа инициатива за опазване на околната среда, посочва прецъфтяването на водораслите в близката река Колорадо. Това се дължи на увеличаването на отпадните води поради притока на индустрии и на повече хора, които се установяват в района. Той е загрижен, че няма планове за защита на областта.

През 2023 г. Boring и SpaceX подадоха заявление за разрешение да изхвърлят над 100 хил. галона пречистени отпадъчни води на ден в реката. След противопоставяне на местните жители, законодатели и екологични групи компаниите постигнаха споразумение с Бастроп да пречистват отпадъчните си води в градско съоръжение.

Наред с корпоративните офиси на Мъск Снейлбрук разполага с винарна, кръчма, салон и детска площадка в иначе селския район. Снимка: Jordan Vonderhaar/Bloomberg

„Те трябва да бъдат добри корпоративни граждани, по-добри, отколкото са били досега“, казва Кънет и допълва, че трябва да отдадат приоритет на опазването на земята и достъпността за жителите.

Едно от удобствата, които Boring е готова да предложи на Бастроп е тунели, разбира се. Компанията е предложила мрежа от пешеходни тунели, включително един с дължина 600 м, който ще свързва центъра на града с река Колорадо.

Boring е оценила проекта на около 7,5 млн. долара, а окръгът се опитва да събере средствата чрез безвъзмездни помощи, казва Вивиана Никол Андрес, асистент на кмета на Бастроп. Тя отбелязва, че близкият град Смитвил неотдавна е получил безвъзмездна помощ за пешеходен мост, който е струвал около 15 млн. долара. Това прави тунела на Boring по-бързо и по-евтино решение.

Не всички са убедени във възможните ползи.

„Хората не ходят по тези маршрути пеша“, казва дългогодишният жител Херб Смит и допълва, че Бастроп има по-значими подобрения в инфраструктурата, които трябва да се решат на първо място.

„Само защото някой може да направи тунели сега, не означава, че трябва да ги прави“, отбелязва той.