Ударите срещу Иран подлагат на изпитание имотния бум в ОАЕ

Дългогодишният бум на имотния пазар в Обединените арабски емирства (ОАЕ) е изправен пред първото си истинско изпитание, след като иранските ракетни удари нарушиха славата на Персийския залив като убежище, разтърсиха инвеститорите и показаха, че Дубай и Абу Даби са силно зависими от чуждестранните пари, за да поддържат високите си темпове на строителство, пише Ройтерс.

Атаките срещу летища, пристанища и жилищни квартали в двата града засегнаха репутацията на региона за стабилност в момент, когато вече възникваха притеснения за прегряване на пазара. Строителните компании, които продаваха жилища „на зелено“ в рамките на часове, сега са изправени пред рязко променена картина на търсенето.

Сделките „на зелено“ съставляваха 65% от трансакциите в Дубай през 2025 г., сочат данни на компанията Betterhomes. Това означава, че повечето покупки са били свързани с жилища, които все още не са построени. Тези жилища в етап на строеж вече може да се изправят пред по-труден пазар, а чуждестранният интерес ще бъде решаващият фактор.

Книжата на строителни компании в Дубай и Абу Даби поевтиняха рязко. Цената на акциите на Aldar Properties, най-голямата листната строителна компания в Абу Даби, и на Emaar Properties, която е построила повечето сгради в центъра на Дубай и кулата Burj ​Khalifa, се понижи с по 5%, а цените на облигациите на големите строителни компании рязко спаднаха.

Облигационните пазари, изключително важен канал за финансиране за строителните компании от ОАЕ, вече на практика са затворени за нови емисии, а спредовете в сектора се разширяват.

Някои строителни компании омаловажиха разпродажбата.

„В този регион знаем, че нещата започват бързо и бързо приключват и преодоляваме това, тъй като фундаментите в страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив са силни“, коментира Зиад Ел Чаар, главен изпълнителен дирекор на строителната компания за луксозни имоти Dar Global, която е изградила редица проекти с бранда на Тръмп в региона.

„Нищо не е спряно... всичко е в график“, добави той.

Други твърдят, че последиците вече са видими.

Високопоставен банкер в областта на недвижимите имоти заяви пред Ройтерс, че тази седмица компанията му е отложила планирано набиране на капитал за имоти в ОАЕ.

„На този етап инвеститорите не мислят за инвестиране в региона“, отбеляза той и добави, че рисковата премия за имотния пазар в ОАЕ е станала „много по-висока“.

Международните кредитори ще бъдат подложени на натиск да намалят новите заеми и може да се стигне до принудителни продажби на активи, ако конфликтът се проточи, посочи банкерът.

Силен ръст

Небосводът на Дубай се променя от две десетилетия от удивителни строителни амбиции. Палм Джумейра, който преди време беше радикален проект за отвоюване на земя, сега е установена локация за луксозни имоти. Палм Джебел Али, втори, по-голям проект с формата на палма, се издига в Персийския залив с кранове, които очертават силуета му. Абу Даби също променяше крайбрежието си макар и с по-спокойно, но също толкова решително строителство.

Ръстът на имотния пазар се ускори след Covid-19, тъй като режимът без данъци на ОАЕ, либерализираното издаване на визи и икономическите реформи привлякоха богати мигранти. Руснаци, бягащи от войната в Украйна, милиардери, семейни офиси и хедж фондове, влагаха средства в имоти, привлечени от нулевия данък върху доходите и бизнес климата, който си поставяше за цел да конкурира световните финансови центрове.

До 2025 г. населението на ОАЕ надмина 11 млн. души, като чужденците съставляват бизо 90% от местните жители, един от най-високитие дялове в света, сочат официални данни.

Цените на имотите в Дубай нараснаха с 60% между 2022 г. и първото тримесечие на 2025 г., по данни на Fitch. Растежът продължи в края на миналата година, като цените на жилищата са нараснали с близо 13% на годишна база през четвъртото тримесечие, по данни на консултантската компания CBRE. Цените на жилищата в Абу Даби са се повишили с почти 32% през същия период.

„Действителните последици за имотите трябва да се измерват по нивото на търсене след края на конфликта. Там именно ще се усети истинското въздействие“, коментира Махомед Али Ясин, главен изпълнителен директор на компанията Ghaf Benefits в Абу Даби.

Той отбелязва, че акциите на листнатите строителни компании са поевтинели с унисон с понижението от 5% на по-широкия пазар в сряда.

Силно строителство, основано на чуждестранното търсене

Още преди ударите на САЩ и Израел срещу Иран анализатори предупредиха, че предлагането изпреварва ръста на населението.

JPMorgan заяви миналата седмица, че демографското разширяване на Дубай вероятно няма да поеме новите 300 хил.-400 хил. нови жилища, очаквани до 2028 г.

„Чуждестранният интерес към покупките на имоти след конфликта ще бъде от изключителна важност“, отбелязаха икономисти от Abu Dhabi Commercial Bank в бележка в сряда. Чужденците и неместните купувачи са много важен стълб на търсенето, допълниха те, като новото предлагане се очаква да нарасне от втората половина на тази година и да остане високо през следващите две.

Ударите бяха нанесени, точно когато предлагането набираше скорост.

„Инвестициите в имоти обичайно разчитат на стабилност, видимост и трайно доверие на инвеститорите, всички те обикновено отслабват по време на продължителна геополитическа несигурност“, коментира Райън Леманд, съосновател и главен изпълнителен директор на Neovision Wealth Management в Абу Даби.