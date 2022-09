Tesla може да премести бъдещото производство на батерии от Германия в САЩ

Новото законодателство на Байдън ускори надпреварата за производство на батерии и техните съставки в САЩ и концернът иска да се възползва

Американският производител на електромобили Tesla Inc. замразява плановете си за производство на акумулаторни батерии в Германия, тъй като иска да се възползва от данъчните облекчения за производство на електромобили и акумулатори в САЩ, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на запознати източници.

Компанията, която работи по производството на собствени батерии, обсъжда изпращането на оборудването за производство на клетки, което възнамеряваше да използва в завода си в Берлин, в САЩ, казват източници на медията.

Производството на повече батерии в САЩ може да помогне на Tesla да се възползва от допълнителни данъчни облекчения, предвидени в Закона за овладяване на инфлацията, известен още като IRA, който президентът Джо Байдън подписа миналия месец. Той налага нови правила за снабдяване с компоненти за батерии и жизненоважни минерали за електрически превозни средства, които влизат в сила от 1 януари. Законът предвижда данъчни облекчения за производство, които могат да компенсират повече от една трета от разходите за създаването на акумулаторни батерии за електромобили, твърдят анализатори - стига акумулаторните клетки да са произведени и опаковани в САЩ. Той също така удължава срока на данъчния кредит от 7500 долара за купувачите на определени електромобили, чиито батерии отговарят на различни изисквания за произход.

Ходът на Tesla отразява как новият закон на САЩ променя индустрията на електрическите превозни средства, ускорявайки надпреварата за осигуряване на вътрешните за страната доставки на батерийни клетки и свързани с тях съставки.

Tesla не е коментирала темата пред вестника. В дните след влизането в сила на законопроекта компанията съобщи на властите в Тексас, че проучва регионални обекти за завод, който ще преработва литий - ключов елемент за батериите, който днес се преработва предимно в Китай.

Промяната в стратегията на Tesla за батериите се случва в момент, в който разходите за енергоизточници в Европа се повишиха в резултат на руската инвазия в Украйна, което натежа върху производствените предприятия.

Шам Кунджур, изпълнителен директор на General Motors Co. за суровините за електрически превозни средства, заяви, че дискусиите с външни компании за изграждане на верига за доставки на батерии в САЩ са се разгорещили след влизането в сила на закона.

„Мислехме, че ще го направим за определен период от време, но имайки предвид IRA работим активно върху това как да ускорим процеса", каза той. През изминалата година GM инвестира в компании и сключи дългосрочни сделки, за да осигури бъдещи доставки на литий, кобалт и други материали за батерии.

Днес САЩ играят сравнително малка роля в производството на литиево-йонните батерии, които захранват електромобилите, и още по-малка - в производството на суровините и междинните съставки, от които се състоят батерийните клетки. Например Китай преработва повече от две трети от всички количества никел и кобалт в световен мащаб, в сравнение с 1% или по-малък дял за двата метала за САЩ, показват данни на изследователската фирма Benchmark Mineral Intelligence.

IRA има за цел да намали това несъответствие, като стимулира производителите на автомобили и компаниите за производство на батерии да инвестират във веригата за доставки в САЩ и да намалят зависимостта си от Китай.

Работник монтира купчина литиево-йонни батерии върху акумулаторен пакет за електрически автомобил на производствената линия в Mitsubishi Motors Corp. Mizushima в Курашики, префектура Окаяма, Япония, в четвъртък, 19 май 2022 г. Снимка: Kiyoshi Ota/Bloomberg

Сред тези стимули е кредит от 35 долара на киловатчас за произведени в САЩ акумулаторни клетки. Законът също така предоставя 10 долара на киловатчас за произведени в страната модули или съвкупности от клетки, както и допълнителна помощ за компаниите, произвеждащи суровини и междинни материали за батерии в САЩ.

Ако се приложат всички тези производствени кредити, цената на акумулаторна батерия с капацитет 75 киловатчаса, каквато се използва във версията с дълъг пробег на компактния спортен автомобил Model Y на Tesla, може да спадне с близо 40%, показват данни на Bernstein Research.

Tesla и един от доставчиците на батерии - Panasonic Holdings Corp., имат общ завод за батерии в Невада и вероятно ще бъдат сред най-големите ранни бенефициенти на тези стимули за производство на батерии, смятат анализаторите.

Tesla също така се опитва сама да произвежда клетки - усилие, което има за цел да намали разходите за ключов компонент и да намали риска от недостиг на батерии. Компанията произвежда тези нови, по-големи клетки в пилотно съоръжение във Фримонт, Калифорния, и планираше да направи това в заводите си в района на Остин и край Берлин.

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск отдавна обсъжда важността на увеличаването на доставките на клетки, като наскоро заяви, че „литиевите батерии са новият петрол".

От гледна точка на производителите на батерии това изглежда прекалено хубаво, за да е истина. Тим Буш Анализатор в UBS

Традиционните производители на автомобили, включително GM и Ford Motor Co. , също се очаква да се възползват от данъчните облекчения, тъй като се надпреварват да откриват нови заводи за батерии чрез съвместни предприятия с корейски производители на клетки.

„От гледна точка на производителите на батерии това изглежда прекалено хубаво, за да е истина", коментира производствените кредити анализаторът от UBS Тим Буш.

GM и нейният партньор LG Energy Solution Ltd. започнаха производството на акумулаторни клетки миналия месец в завод в Охайо и има още два завода в процес на изграждане. Съвместното предприятие на Ford със SK Innovation Co. Ltd. планира два завода за батерии в Кентъки и един в Тенеси. А през миналия месец LG и Honda Motor Co. заявиха, че планират да построят завод за батерии на стойност 4,4 млрд. долара в САЩ, като планират масово производство до края на 2025 г.

Не може да се определи как производителите на акумулаторни клетки и автомобилните гиганти ще си поделят ползите от данъчните облекчения за производство, нито каква част от тях може да се прехвърли върху потребителите при ценообразуването на автомобилите.