General Motors и Hyundai се обединяват в битката срещу китайските конкуренти

General Motors и Hyundai Motor обявиха планове за съвместно разработване на пет превозни средства, тъй като двете автомобилни компании се стремят да намалят разходите на фона на нарастващата конкуренция от страна на китайските марки, въпреки че някои анализатори поставиха под въпрос дали планът ще проработи, съобщава Ройтерс.

Четири от превозните средства са предназначени за пазарите в Централна и Южна Америка, с дебют през 2028 г., като моделите ще разполагат както с двигатели с вътрешно горене, така и с хибридни задвижващи системи.

GM и Hyundai не уточняват къде ще се произвеждат моделите, но изтъкват, че очакват да произвеждат поне 800 хил. автомобила годишно при пълен капацитет.

Партньорството ще помогне на двете компании да се справят с нарастващата конкуренция в лицето на китайските производители на електрически превозни средства в Латинска Америка. Някои анализатори обаче поставят под въпрос дали това би създало значими синергии.

„Дори и да продават тези нови модели в Южна Америка, е трудно да се победят китайските конкуренти, които вече са водещи на пазара на електрически превозни средства чрез ниски цени“, коментира Ан Хьон-джин, главен инвестиционен директор в базирания в Сеул хедж фонд Billionfold Asset Management. „Hyundai може да се поучи от GM как да произвежда пикапи, но ще е нужно известно време, за да генерира приходи“, добавя той.

Двата автомобилни производителя ще разработят и произвеждат съвместно електрически микробуси в САЩ още през 2028 г.

„Самото партньорство е печеливша стратегия за всички, тъй като GM може да възприеме хибридната технология от Hyundai, докато Hyundai може да използва връзката с GM като лост за търговски преговори със САЩ“, посочва Теди Ким, ръководител на консултантската фирма Mirae-Mobility Research & Services.

Миналата седмица САЩ и Южна Корея постигнаха търговско споразумение за 15% мито върху вноса на стоки от Южна Корея за американския пазар, включително превозни средства.

През март Ройтерс съобщи, че Hyundai и GM са близо до споразумение за споделяне на производството на две търговски електрически превозни средства.

Това е първото голямо партньорство за разработване на автомобили за Hyundai Motor.

През последното десетилетие GM прекрати няколко проекта с японската Honda. През 2023 г. двете компании се отказаха от план на стойност 5 млрд. долара за съвместно разработване на достъпни електрически превозни средства.

Китайските производители на автомобили междувременно пуснаха на пазара няколко високотехнологични, достъпни модела, оказвайки натиск върху традиционните конкуренти като GM да намалят разходите и да рационализират производствените процеси. За да се конкурират с тези марки, много от западните концерни виждат в партньорствата начин за споделяне на разходите за разработка, особено за модели, задвижвани изцяло чрез батерии.