Китайските автомобили поемат по пряк път към европейските пазари

Китайските автомобилни производители доставят автомобили до Европа през Червено море и Суецкия канал почти две години след като подкрепяните от Иран хути в Йемен започнаха да атакуват кораби по важния транзитен маршрут в Близкия изток, пише New York Times.

Други автомобилни производители все още доставят автомобили от Азия по много по-дълъг и скъп маршрут около Африка.

Миналия месец най-малко 14 кораба за превоз на автомобили са пътували от китайски пристанища до Европа през Червено море и Суецкия канал, показва нов анализ на британската служба за морска информация Lloyd's List Intelligence. Приблизително същият брой кораби са минали по същия маршрут през юни.

Пътуванията продължават дори след като хутите използваха дронове, гранати и огнестрелно оръжие, за да потопят други два товарни кораба в началото на миналия месец. Групировката твърди, че атаките са в знак на солидарност с палестинците, преживяващи войната на Израел срещу „Хамас“ в Газа.

Повечето анализатори в областта на корабоплаването предполагат, че китайското правителство е постигнало споразумение с Иран или хутите да не нанасят вреди на корабите за превоз на автомобили от Китай. Изглежда, че „Китай е намерил начин да се справи с подкрепяните от Иран бунтовници хути и им е било казано, че корабите им няма да бъдат атакувани“, смята Даниел Наш, заместник-директор по оценка и анализи в Veson Nautical, друга компания за морски данни.

Пътуването през Червено море и Суецкия канал спестява от 14 до 18 дни при всяко пътуване между Азия и Европа спрямо обиколката около Африка. Това намалява разходите за гориво, екипажи и самите кораби с няколкостотин долара на автомобил.

Обикалянето на Африка „добавя значителни разходи към сметката за гориво на корабособственика, увеличава замърсяването от кораба и в крайна сметка добавя разходи за купувачите на нови автомобили“, казва Роб Уилмингтън, старши анализатор в Lloyd's List.

Икономиите помагат на китайските автомобилни производители да се конкурират в Европа с японските, корейските и европейските автомобилни производители, разчитащи на европейски и японски корабни линии, които не използват маршрутите през Червено море.

Китайските автомобилни производители са изправени пред други разходи – хиляди долари за всяка кола – от митата, наложени от Европейския съюз върху вноса на електрически автомобили от Китай миналата година.

BYD и други китайски автомобилни производители частично заобикалят тези мита, като изпращат хибриди, които използват предимно електрически мотори, захранвани с батерии, но имат малки бензинови двигатели като резервни.

Повечето други търговски кораби, включително големите контейнеровози, принадлежащи на държавната компания China Ocean Shipping Company (Cosco), избягват Червено море и Суецкия канал, откакто хутите започнаха да потапят или отвличат кораби близо до Йемен през ноември 2023 г. Корабособствениците в Европа и Азия в повечето случаи отказват да позволят на компаниите да наемат корабите им за такива пътувания. Търговските застрахователи в Лондон станаха предпазливи при застраховането на такива пътувания и налагат по-високи тарифи, когато го правят.

Китайските автомобилни производители, по-специално BYD и SAIC Motor, са получили през последните месеци от китайски корабостроителници някои от най-големите кораби в света, проектирани специално за превоз на автомобили. Автомобилните производители изпращат тези новопостроени кораби през Червено море. Построени в корабостроителници на или близо до река Яндзъ, тези кораби имат дузина палуби и могат да превозват до 5000 автомобила на стойност общо 100 млн. долара или повече при всяко пътуване.

В допълнение към корабите, собственост на Китай, няколко кораба за превоз на автомобили, собственост на южнокорейска компания или на съвместно предприятие на фирми от Абу Даби и Турция, също са преминали през Червено море и Суецкия канал през юни и юли, след като са спрели на пристанища за товарене на автомобили в Китай, казва Уилмингтън.