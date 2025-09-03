Volkswagen отвръща на китайската конкуренция с електрически и достъпен Polo

Volkswagen AG използва името на един от най-продаваните си модели, за да надгради постигнатото като го направи електрически с идеята да защити позициите си в Европа от навлизането на китайските конкуренти, съобщава Bloomberg.

Германският производител на автомобили представи камуфлажна версия на ID. Polo, чиято цена се очаква да бъде под 25 000 евро, когато дебютира на пазара догодина. Кръстен на един от най-успешните модели на Volkswagen, автомобилът е част от усилията на групата да създаде електрически „народен автомобил“, който да се конкурира с нискобюджетни предложения на компании като BYD Co. и Zhejiang Geely Holding Group Co.

Volkswagen посочва, че ID. Polo ще „направи шофирането на електрически автомобил достъпно за повече хора“, добавяйки, че ще започне да използва добре познати имена на модели за електромобили. Компанията ще покаже новия автомобил на автомобилното изложение в Мюнхен следващата седмица.

Решението за електрификация на Polo идва в труден момент за Volkswagen. Компанията се сблъсква с нарастващи ветрове в лицето на американските мита, стагниращия европейски пазар и намаляващите продажби в Китай. Междувременно китайските марки се разширяват в Европа с модели на конкурентни цени, като хечбека Dolphin Surf на BYD, който започва на цена от около 23 000 евро в Германия.

Продажбите на електрически превозни средства на Volkswagen в Европа междувременно скочиха със 73% през второто тримесечие, водени от силното търсене на VW ID.5, Audi Q4 e-tron и Skoda Enyaq. Едноименната марка се възползва от подобрения софтуер и все по-масовото отдръпване на купувачите към Tesla Inc. заради политическата дейност на Илон Мъск.

С електрифицирането на Polo, най-големият европейски автомобилен производител сигнализира за намерението си да пренесе влиянието си в областта на двигателите с вътрешно горене в ерата на батериите.

Polo е един от най-успешните малки автомобили на Volkswagen, като от въвеждането си през 1975 г. са продадени над 20 млн. броя от модела. Позициониран като входна точка в света на марката, той помага на Volkswagen да се конкурира с подобни по размер модели като Fiesta на Ford Motor Co. и Clio на Renault SA.