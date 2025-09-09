Европейските автомобилни лидери: подкрепяме прехода, но не и ранната забрана на ДВГ

Европейските автомобилни мениджъри вървят по тънка линия на автосалона в Мюнхен тази седмица: от една страна, те хвалят колко страхотни са новите им електрически автомобили, а, от друга, предупреждават Брюксел, че не е възможно да продават само електромобили след десет години, пише Bloomberg.

Тяхното послание, колкото и противоречиво да е, цели да окаже натиск върху Европейския съюз (ЕС) да се откаже от плана си за постепенно премахване на новите автомобили с двигатели с вътрешно горене до 2035 г. Висши мениджъри от Volkswagen, Mercedes-Benz Group и Stellantis се изказват против забраната, докато се борят със стагнацията на европейския автомобилен пазар, неравномерното търсене на електромобили и засилващата се конкуренция от китайските производители, водени от BYD.

„Нереалистично е да се очаква, че до 2035 г. всички автомобили ще бъдат 100% електрически“, коментира пред журналисти на изложението главният изпълнителен директор на Volkswagen Оливер Блуме, малко след като компанията представи пред репортери няколко нови електромобила. „Аз силно се застъпвам за реалистична преценка на ситуацията“, добавя той.

Лобирането поставя началото на високорискова конфронтация между европейските индустриални гиганти и политиците по въпроса колко бързо блокът може да се декарбонизира. Това се случва преди срещата на върха в петък между председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и лидерите на индустрията.

Германският канцлер Фридрих Мерц, чиято партия критикува постепенното премахване, във вторник подкрепи исканията на индустрията, катоо призова Брюксел да остане отворен към някои технологии, докато се опитва да намали емисиите от транспорта.

„Разбира се, ние сме ангажирани с прехода към електрическата мобилност“, заяви Мерц в реч на изложението в Мюнхен. „Нуждаем се обаче от повече гъвкавост в регулирането“, допълва той.

За автомобилните производители предстоящата забрана заплашва да предизвика сътресения във веригите за доставки, които осигуряват работа на милиони хора и са от централно значение за националните икономики от Германия до Франция и Италия. За регулаторите всяко отстъпление рискува да подкопае климатичния авторитет на ЕС и да постави региона още по-назад от Китай в разгръщането на електромобилите.

„Сега е моментът да направим преглед на това, което е проработило в политиката, и на това, което трябва да бъде коригирано“, заяви пред Bloomberg главният изпълнителен директор на Mercedes Ола Калениус. „Ние сме убедени, че бездействието не е опция“, казва още той.

Автомобилните производители натискат Комисията да разреши по-дългосрочната продажба на автомобили, които използват технологии като удължители на пробега – малки двигатели с вътрешно горене, които презареждат батерията на автомобила – и да запази субсидиите и регулаторната гъвкавост за хибридите.

Те искат също така устойчиви стимули за покупка на електромобили и по-малко строги правила за безопасност за по-малките модели. Такива мерки, твърдят мениджърите, биха дали на потребителите и доставчиците повече време да се адаптират, като същевременно биха помогнали на европейските производители да останат конкурентоспособни спрямо съперниците си в чужбина.

Крайният срок 2035 г. е „непостижим“, заяви в Мюнхен европейският шеф на Stellantis Жан-Филип Импарато.

Представители на ЕС и защитници на околната среда отговарят, че отслабването на целта за 2035 г. би застрашило климатичните цели на блока и би изпратило объркващи сигнали към инвеститорите. Те твърдят, че постепенното премахване е от съществено значение за ускоряване на инвестициите в чисти технологии и за ограничаване на зависимостта на Европа от вноса на изкопаеми горива.

Всички погледи сега са насочени към срещата в петък в Брюксел, където производителите на автомобили и части ще представят списъка си с опасения пред фон дер Лайен. Докато сътрудници настояват, че крайният срок за 2035 г. остава непроменен, представители намекнаха за възможни компромиси по отношение на преходните технологии, което подготвя почвата за спорна конфронтация с шефовете на индустрията.

Комисията започна преглед на целите за автомобилния сектор за 2030 и 2035 г. и се очаква да предложи промени през следващата година.

Дебатът е особено актуален, тъй като ЕС обмисля доколко да разшири амбициите си в областта на климата. Страните са разделени по предложението на Комисията за намаляване на емисиите с 90% до 2040 г., а Франция е сред страните, които настояват въпросът да бъде обсъден на равнище лидери следващия месец.

Какво да се прави с климатичните цели за автомобилния сектор вероятно ще бъде важна тема в този дебат, като Италия настоява за изключение за биогоривата като условие за подкрепата си за целта за 2040 г.