Антиимиграционна акция прекъсва разширяването на LG Energy в САЩ

Антиимиграционната акция в завод за батерии, собственост на LG Energy Solution Ltd. в Джорджия, наруши строителството на множество други обекти на компанията в САЩ, помрачавайки перспективите за мащабни инвестиции от страна на южнокорейския бизнес в американската индустрия, пише Bloomberg.

LG Energy призовава за незабавното завръщане в Южна Корея на всички работници и подизпълнители, работещи в САЩ по програма за предоставяне на краткосрочни визи, като същевременно съветва хората с виза B-1 да отседнат временно в хотели.

Водещият южнокорейски производител на батерии изгражда три други производствени линии в Аризона, Мичиган и Охайо. Стотици южнокорейски служители и подизпълнители, наети от LG Energy, инсталират оборудване и обучават местен персонал на обектите, които трябва да заработят следващата година.

Южнокорейските компании се превърнаха в едни от най-големите инвеститори в САЩ през последните години, играейки ключова роля в изграждането на заводи за батерии за електрически превозни средства. Редица фирми, от LG Energy до SK On Co., изграждат около 22 производствени съоръжения, включително такива за батерии, подчертавайки нуждата от предоставянето на визи за разполагане на обучени работници и подизпълнители на тези проекти.

Заводът на Hyundai Motor Co. и LG Energy в Джорджия е крайъгълен камък във възхода на чистата енергия в Америка, за който южнокорейските компании помагат. Но безпрецедентната акция в това съоръжение доведе до спиране на строителството и задържане на около 300 южнокорейски работници, повечето от които са с временни визи.

Все пак някои дейности на строителните обекти продължават, посочват източници, запознати с темата.

Инцидентът разтърси Южна Корея, дългогодишен съюзник и един от най-големите инвеститори и търговски партньори на САЩ, тъй като се случи само две седмици след срещата на върха между южнокорейския президент И Дже-мьон и американския държавен глава Доналд Тръмп, целяща укрепване на икономическите партньорства. Споразумението включва фонд от 350 млрд. долара в подкрепа на южнокорейските фирми, които се разширяват в САЩ, от които 150 млрд. долара са предназначени за инвестиции в корабостроене. Частни компании обещаха допълнителни 150 млрд. долара преки инвестиции в САЩ.

Депутат от управляващата партия в Сеул призова за спиране на всички инвестиции в САЩ след акцията, докато не бъде гарантирана безопасността на южнокорейските работници, заявявайки, че задържането и оковаването им далеч надхвърля приемливите норми.

Президентът на Южна Корея ще произнесе реч в четвъртък (11 септември), за да отбележи първите си 100 дни на поста, като се очаква той да обсъди въпроса, който се очерта като основно дипломатическо предизвикателство в началото на президентството му.

Южна Корея планира да изпрати чартърен самолет до САЩ в сряда, за да върне у дома задържаните работници, което може да отбележи най-голямата евакуационна мисия на страната, откакто тя транспортира по въздух около 700 граждани от Китай след избухването на пандемията от Covid-19 в началото на 2020 г.

Главният изпълнителен директор на LG Energy, Ким Донг-мьон ще придружи около 330 души в самолета, управляван от Korean Air Lines Co., който ще излети от Атланта и ще пристигне в Сеул в четвъртък следобед, добавят източниците.

Южнокорейският външен министър Чо Хюн е на посещение във Вашингтон, за да финализира освобождаването на задържаните работници и да договори условията за прехвърлянето им в Южна Корея. Очаква се той да се срещне с държавния секретар Марко Рубио в Белия дом по-късно през деня.

Американските имиграционни власти са предоставили на задържаните два избора - да приемат депортиране и да получат петгодишна забрана за повторно влизане в страната или да останат в ареста и да бъдат съдени.