Китай затяга правилата за износ на електромобили с изискване за разрешения

Китайските автомобилни компании ще се нуждаят от разрешителни, за да изнасят електромобили от следващата година. Това се прибавя към признаците, че държавните ръководители в страната затягат управлението си на най-големия автомобилен пазар в света, пише Bloomberg.

Лицензите за износ ще бъдат изисквани от 1 януари и целят да насърчат „стабилното развитие“ на електромобилния сектор, съобщи Министерството на търговията. Ходът привежда сектора в унисон с други видове коли, както и с мотоциклетите, които изискват разрешителни.

Пекин затяга контрола си върху автомобилния пазар в Китай тази година след тежка ценова война при електромобилите, която тласна някои производители до ръба и засили опасенията сред ръководителите на страната за по-дългосрочната стабилност на сектора. До момента има ограничителни мерки срещу агресивните отстъпки, които бяха характерни за сектора години наред и разпоредба за автомобилните компании да ускорят плащанията си към доставчиците.

Износът на електромобили от китайски производители начело с BYD, Nio и Xpeng беше в основата на геополитическо напрежение, особено с Европейския съюз (ЕС), който наложи солени мита, за да пресече притока им.

Въпреки това доставките продължават почти без промяна. През първите седем месеца на тази година китайските автомобилни производители са изнесли електромобили на стойност над 19 млрд. долара, почти колкото предходната година, като Европа е водещият пазар въпреки митата на ЕС. BYD добави четирима нови ръководители в Германия тази седмица, за да увеличи продажбите си на най-големия автомобилен пазар в региона.

Засега не е ясно как ходът на Пекин ще повлияе на бизнеса на западните автомобилни компании. Tesla, Volkswagen и BMW изнасят електрически модели от заводи, които оперират в Китай, като се възползват от ниските производствени разходи в страната и добре установената верига за доставки на електромобили.

BMW, която произвежда електрическите модели Mini Cooper и Aceman в Китай за Европа с партньора си Great Wall Motor, съобщи, че като чуждестранен производител винаги е трябвало да кандидатства за лицензи и вече ще трябва да кандидатства отново за тях догодина. Компанията допълни, че не очаква ограничаване на бизнеса си в страната.

Заводът на Tesla в Шанхай произвежда седана Model 3 и спортната кола Model Y, които се продават в страната и в чужбина. Доставките ѝ от завода намаляха на годишна база в седем от първите осем месеца на 2025 г., сочат данни на Китайската асоциация на пътническите коли.

Volkswagen съобщи по-рано тази година, че планира да разшири износа от Китай към други азиатски пазари, Южна Америка и Близкия изток. Компанията вече доставя локално сглобявания електрически джип Cupra Tavascan за Европа.