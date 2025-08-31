Китайските компании за електромобили инвестират повече в чужбина, отколкото у дома

Китайските компании в сектора на електромобилите за първи път са инвестирали повече средства в чужбина, отколкото у дома през 2024 г., въпреки че чуждестранните проекти са изправени пред по-високи разходи, забавяния и рискове, съобщава Bloomberg.

Компаниите по веригата на доставки за електрически превозни средства са инвестирали около 16 млрд. долара в чужбина миналата година - предимно в производство на батерии, и малко над 15 млрд. в рамките на Китай, показва анализ на консултантската фирма Rhodium Group.

Цифрите представляват „историческа промяна“ след години, в които около 80% от общите инвестиции се фокусират върху китайския пазар.

Китайските компании са принудени да се разширяват в световен мащаб, тъй като свръхкапацитетът и дългогодишната ценова война у дома свиват маржовете по цялата верига на доставки. Те също така се стремят да заобиколят наказателните мита на Европа и САЩ, като изграждат производствени мощности в тези региони.

„Фактът, че чуждестранните инвестиции сега изпреварват местните, отразява наситения китайски пазар и стратегическата привлекателност на разширяването в чужбина за по-висока възвръщаемост“, коментира доклада Арманд Майер, старши анализатор в Rhodium.

Около три четвърти от инвестициите в чужбина идват от производители на батерии, което отразява капиталоемкия характер на индустрията. Големи производители на батерии като Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), Envision Group и Gotion High-Tech Co. са последвали клиенти като Tesla Inc. и BMW AG в чужбина, водени от високите транспортни разходи и призивите за локализирано производство.

CATL, най-големият производител на батерии за електрически превозни средства в света, заяви през юни, че превръща разширяването в чужбина в свой „приоритет номер 1“, тъй като интензивната конкуренция на вътрешния автомобилен пазар в Китай заплашва устоите на индустрията.

BYD Co., най-големият автомобилен производител в Китай, има фабрики в Бразилия и Тайланд и планира да изгради съоръжения в Турция и Индонезия.

Междувременно Chery Automobile Co. се ангажира да създаде фабрика за електрически превозни средства на стойност 1 млрд. долара в Турция.

Чуждестранните проекти обикновено са по-скъпи, отнемат повече време за изграждане и са изправени пред по-високи регулаторни и политически рискове от тези в Китай. Само 25% от обявените в чужбина проекти за производство на електрически превозни средства са завършени, в сравнение с 45% в Китай.

Местните проекти не само се изграждат по-бързо, но и влизат в експлоатация по-рано о тези в други страни. Строителството на фабриките за батерии в Китай обикновено започва в рамките на три до дванадесет месеца след обявяването им, в сравнение с 10 до 24 месеца в чужбина, изчислява Rhodium.

Svolt Energy Technology Co., производител на батерии, базиран в Северен Китай, е отменил 99% от обявените си отвъдгранични инвестиции.