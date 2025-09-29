Jaguar Land Rover ще възобнови част от производството си след мащабната кибератака

Jaguar Land Rover (JLR) ще рестартира част от производствената си дейност „в следващите дни“, докато групата се възстановява от мащабната кибератака, съобщава Guardian.

Британският концерн се опитва да нормализира работата в своите производствени съоръжения, след като хакерската атака в последния ден на август го принуди да преустанови дейност в глобален план.

Най-големият работодател в автомобилната индустрия във Великобритания заяви, че извършва „контролирано, поетапно рестартиране на дейността си“.

В събота британското правителство обяви гаранция за заем от 1,5 млрд. паунда за JLR, „в подкрепа на веригата на доставки“.

Британският министър на бизнеса Питър Кайл заяви по време на годишната конференция на Лейбъристката партия в Ливърпул, че правителството предоставя „значителна сума пари в помощ на изключително важна компания“ и други „бизнеси във веригата ѝ на доставки, които са засегнати“.

Самият заем обаче ще бъде предоставен от частни банки, с гаранция от правителствената агенция за експортно кредитиране UK Export Finance, която ще понесе всички загуби, ако JLR не успее да го изплати.

Заемът ще помогне за облекчаване на натиска върху финансите на JLR, тъй като компанията е натоварена с големи разходи за разследване на хакерската атака, както и за възстановяване на системите си

Кредитни анализатори изтъкват, че е малко вероятно JLR, собственост на индийския конгломерат Tata, да попадне в ситуация на неизпълнение на задълженията си след почти две години на значителни печалби.

Перспективата за ограничено рестартиране на производството е приветствана от доставчиците, много от които се сблъскаха със секване на поръчките в рамките на около месец.

Не е ясно обаче колко бързо новите средства ще бъдат разпределени към по-широката верига на доставки, като по-малките производители във Великобритания съкратиха работници след кибератаката.

JLR осигурява работа на 33 000 души във Великобритания и е на второ място след Nissan по брой произведени автомобили в страната. Луксозните модели на JLR, водени от Range Rover, я правят ключов източник на работа за голяма част от автомобилната индустрия в Уест Мидландс.