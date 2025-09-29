IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Jaguar Land Rover ще възобнови част от производството си след мащабната кибератака

Автомобилният производител беше принуден да спре работата в редица фабрики и търговски обекти по целия свят от 31 август

21:59 | 29.09.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Jaguar Land Rover (JLR) ще рестартира част от производствената си дейност „в следващите дни“, докато групата се възстановява от мащабната кибератака, съобщава Guardian.

Британският концерн се опитва да нормализира работата в своите производствени съоръжения, след като хакерската атака в последния ден на август го принуди да преустанови дейност в глобален план.

Най-големият работодател в автомобилната индустрия във Великобритания заяви, че извършва „контролирано, поетапно рестартиране на дейността си“.

В събота британското правителство обяви гаранция за заем от 1,5 млрд. паунда за JLR, „в подкрепа на веригата на доставки“.

Британският министър на бизнеса Питър Кайл заяви по време на годишната конференция на Лейбъристката партия в Ливърпул, че правителството предоставя „значителна сума пари в помощ на изключително важна компания“ и други „бизнеси във веригата ѝ на доставки, които са засегнати“.

Самият заем обаче ще бъде предоставен от частни банки, с гаранция от правителствената агенция за експортно кредитиране UK Export Finance, която ще понесе всички загуби, ако JLR не успее да го изплати.

Свързани статии

Заемът ще помогне за облекчаване на натиска върху финансите на JLR, тъй като компанията е натоварена с големи разходи за разследване на хакерската атака, както и за възстановяване на системите си

Кредитни анализатори изтъкват, че е малко вероятно JLR, собственост на индийския конгломерат Tata, да попадне в ситуация на неизпълнение на задълженията си след почти две години на значителни печалби.

Перспективата за ограничено рестартиране на производството е приветствана от доставчиците, много от които се сблъскаха със секване на поръчките в рамките на около месец.

Не е ясно обаче колко бързо новите средства ще бъдат разпределени към по-широката верига на доставки, като по-малките производители във Великобритания съкратиха работници след кибератаката.

JLR осигурява работа на 33 000 души във Великобритания и е на второ място след Nissan по брой произведени автомобили в страната. Луксозните модели на JLR, водени от Range Rover, я правят ключов източник на работа за голяма част от автомобилната индустрия в Уест Мидландс.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 21:59 | 29.09.25 г.
Jaguar Land Rover Jaguar Land Rover британски автомобилни компании кибератака британска автомобилна индустрия
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Новини виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още