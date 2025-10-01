Германската ZF Group ще съкрати 7600 работни места в бизнеса със задвижвания до 2030 г.

ZF Friedrichshafen ще съкрати около една четвърт от работната сила в звеното за технологии за електрифицирани задвижвания до 2030 г. съгласно споразумение за преструктуриране, постигнато с работническия съвет и синдиката IG Metall, съобщава Ройтерс.

Решението е част от по-широк план, обявен от германския доставчик на автомобилни компоненти миналата година, за съкращаване на до 14 000 работни места в Германия, тъй като автомобилната индустрия се сблъсква със слабото търсене на електрически превозни средства и глобалното търговско напрежение.

ZF също така има е притисната от планина от дългова заради придобивания в миналото.

Компанията заяви, че съкращенията на 7600 работни места ще бъдат съпроводени с по-кратко работно време и отложено увеличение на заплатите, за да се намалят разходите с над 500 млн. евро до 2027 г.

Споразумението включва опции за преждевременно пенсиониране и обезщетения за прекратяване на трудовия договор, с ангажимент за избягване на принудителни съкращения.

ZF, която осигурява работа на около 30 000 души в подразделението за технологии за задвижвания, произвеждащо електрически, конвенционални и хибридни системи, заяви, че ще запази бизнеса си, след като се отказа от плановете за отделянето му.

Новият изпълнителен директор Матиас Мидрайх, който пое поста след преждевременното напускане на предшественика си Холгер Клайн поради разногласия относно бъдещето на подразделението, определи сделката като проучване на „нови пътища“ за индустрията, като същевременно призна „тежките съкращения“ на служителите.

Споразумението е резултат от продължили месеци протести на работниците на ZF, които подчертават по-широките предизвикателства пред германските доставчици на авточасти. Миналата седмица конкурентът Bosch обяви нови 13 000 съкращения на работни места, тъй като доставчиците са помрачени от мудния автомобилен пазар и американските мита.

Според германската индустриалната асоциация VDA, автомобилният сектор в страната е съкратил около 55 000 работни места от 2023 г. насам, като доставчиците са най-силно засегнати.

Доверие в германските технологии

Ръководителят на работническия съвет на ZF Ахим Дитрих заяви, че пактът сигнализира за доверие в технологиите, свързани с идеята „Произведено в Германия“.

Барбара Реш от IG Metall добави, че работниците са направили отстъпки и очакват ZF да остане „двигател на работните места“ при справедливи условия.

Компанията обеща да помогне на служителите да преминат към нови роли, включително чрез преквалификация.

Съгласно споразумението, седмичното работно време в германските обекти на звеното ще бъде намалено с около 7% до 2027 г., докато планираното увеличение на заплатите с 3,1% ще бъде отложено от април за октомври 2026 г.