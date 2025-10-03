Продажбите на китайската BYD продължават да засенчват тези на Tesla

Американската компания за електромобили Tesla Inc. продаде рекорден брой превозни средства през третото тримесечие, но китайският производител BYD Co. все пак надделя над компанията на Илон Мъск, за пореден път, съобщава Bloomberg.

Водещият китайски производител на автомобили вече е доставил повече напълно електрически превозни средства (BEV) в световен мащаб от своя конкурент в четири поредни тримесечия. BYD успя да засенчи Tesla по продажби на тримесечна база, въпреки че регистрира първия си спад на общите продажбите от 18 месеца през септември.

Макар BYD да е напът да победи Tesla по продажби на BEV в рамките на една календарна година за първи път в историята – доставяйки близо 390 хил. електромобила през първите девет месеца – на хоризонта надвисват облаци и за двете компании.

BYD губи инерция на китайския пазар, където политиците са все по-загрижени за разрушителната ценова война и свръхкапацитета. Tesla ще се затрудни да повтори резултатите от миналото тримесечие, след като САЩ постепенно премахнаха федералните данъчни облекчения за електрически превозни средства.

Китайското правителство се стреми да смекчи безмилостните ценови войни на най-големия автомобилен пазар в света. BYD е начело на тенденцията и в края на август отчете изненадващ спад от 30% на тримесечната печалба.

Оттогава BYD понижи прогнозата си за продажби за тази година до 4,6 млн. напълно електрически и плъгин хибридни превозни средства, което е с почти 1 млн. броя по-малко от предишната цел.

Междувременно Tesla е изправена пред перспективата за втори пореден спад на годишните продажби. Дори след като достави 497 099 автомобила през третото тримесечие, продажбите ѝ намаляват с почти 6% през първите девет месеца на годината. Очаква се електрическите превозни средства да загубят своята привлекателност в САЩ - най-големият пазар на компанията - поради изтичането на федерален данъчен стимул до 7500 долара.

Мъск предупреди, че Tesla „може да се сблъска с трудни няколко тримесечия“, след като загуби американските стимули. Въпреки че главният изпълнителен директор е поставил по-голям акцент върху разработването на автономни коли и хуманоидни роботи, той също така призна, че автономността все още не е водещ финансов фактор за концерна.

Анализатори, анкетирани от Bloomberg, прогнозират, че BYD ще надмине Tesla по продажби тази година със значителна разлика. Очаква се китайският концерн да достави около 2,17 млн. електрически превозни средства, докато оценката за Tesla е за около 1,61 млн. автомобила.