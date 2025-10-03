Още една китайска марка електромобили навлиза в България

Дъщерното дружество на китайската автомобилна група Geely - Zeekr, разширява присъствието си в Европа. Тя става поредната марката електромобили, която се насочва към Югоизточна Европа, след като преди това фокусът ѝ беше предимно върху Централна Европа и Скандинавския полуостров, съобщава Electrive.

Към момента моделите на Zeekr се предлагат в Нидерландия, Белгия, Швейцария, Швеция, Дания и Норвегия. През 2023 г. беше обявен и дебютът в Германия, но плановете за местния пазар все още не са финализирани.

В тази връзка Zeekr предприема решителни действия за навлизане в Югоизточна Европа. Компанията продава електрически автомобили в Гърция от лятото. Сега тя добавя пазарите в Румъния, Словения, Хърватия и България.

Очаква се поръчките да започнат през октомври, като първите автомобили ще бъдат доставени до края на годината.

Припомняме, че по-рано тази година китайският производител на електрически превозни средства Nio Inc. сключи ново дистрибуторско партньорство, за да разшири присъствието си в Европа, включително в България, стремейки се да засили своята международна експанзия. Концернът ще използва като търговски представител гръцката компания Motodynamics, която ще доставя колите до пазарите в Гърция, Кипър и България.

Навлизане на Zeekr в региона

По отношение на Zeekr компанията е подписала договор със South East Europe Automotive Group (SEEAG) за дистрибуцията и сервиз на два SUV модела - Zeekr X и 7X, както и на луксозния Zeekr 001.

Вносителят разполага с богат опит в региона и е добре запознат както с продажбата на премиум автомобили, така и с електрическата мобилност. Търговецът на дребно работи от известно време и с марките Geely, Volvo и Lynk & Co.

SEEAG ще създаде дилърска мрежа за китайската марка на целевите пазари. Двете компании се насочват към по-големи градове като основни локации. Планът е да се стартира с шоурум в словенската столица Любляна, като по-късно ще последват подобни обекти и други големи градове.

Zeekr вижда голям потенциал за растеж на пазарите в Югоизточна Европа. В Словения делът на електрическите превозни средства от общия пазар почти се е удвоил в рамките на една година. През първата половина на 2025 г. той достига 9,1% в сравнение с 5,8% през същия период на миналата година.

Електрификацията бавно, но сигурно набира скорост и в България и Хърватия, особено по отношение на зарядната инфраструктура. Що се отнася до съотношението на инсталираната мощност в киловати към броя на регистрираните електрически автомобили, и двете страни попадат в топ 10 за Европа.