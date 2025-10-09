Германската коалиция договори облекчения за електромобили за 3 млрд. евро

Управляващата коалиция на германския канцлер Фридрих Мерц се споразумя за нови стимули за покупка на превозни средства с нулеви емисии на стойност 3 млрд. евро до 2029 г. Те са част от по-широките усилия на кабинета за подкрепа на затруднените автомобилни производители в страната, съобщава Bloomberg.

Мерц обяви мерките – насочени към домакинства с ниски и средни доходи – след разговори със своите партньори от социалдемократическата партия. Консервативният лидер ще е домакин на среща с високопоставени мениджъри на автомобилни компании и представители на профсъюзите по-късно в четвъртък, на която да бъде обсъдено бъдещето на индустрията – ключов сектор, борещ се с нарастващата конкуренция от Китай и несигурността около търговските мита на САЩ.

„Съгласни сме, че искаме да направим всичко възможно в коалицията в рамките на отговорността на федералното правителство, за да осигурим светло бъдеще за германската автомобилна индустрия“, каза Мерц пред репортери заедно с министъра на финансите Ларс Клингбайл, сълидер на социалдемократите и вицеканцлер.

Очакваше се коалицията, която встъпи в длъжност през май, да се обедини около натиска на Мерц Европейският съюз да смекчи забраната си за нови превозни средства с двигател с вътрешно горене от 2035 г. Канцлерът заяви, че по-късно в четвъртък ще има допълнителни дискусии с производителите относно забраната и се надява да се постигне споразумение за съвместна коалиционна позиция.

„Искаме да работим в рамките на ЕС, за да гарантираме, че в Европа се вземат решения, които са правилни и необходими и за германската автомобилна индустрия“, каза Мерц.

Клингбайл повтори призива на канцлера технологии като нови plug-in хибриди и превозни средства с удължаване на пробега, работещи с гориво, да бъдат разрешени след 2035 г.

Някои от членовете на ръководството в по-малкия коалиционен партньор, Социалдемократическата партия, първоначално се противопоставиха на идеята за смекчаване на забраната, включително министърът на околната среда Карстен Шнайдер.

След срещата на върха за автомобилната индустрия в четвъртък се очаква коалицията да призове ЕС да предостави на производителите на автомобили по-голяма гъвкавост за постигане на целите за емисии от автопарка, а правителството тази седмица потвърди, че ще удължи данъчните облекчения за нови електрически превозни средства до 2035 г.

Мерц все още ще трябва да обедини партньорите си от ЕС около позицията на Германия. Европейската комисия в момента преразглежда ограниченията си за емисии за автомобилния сектор и ще предложи пакет в помощ на производителите на автомобили до края на годината, според запознати с въпроса.