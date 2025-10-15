Норвегия ще премахне постепенно данъчните стимули за електромобилите

Норвегия планира да премахне основната субсидия за електрически превозни средства през следващите две години, с което скандинавската страна ще добави хиляди евро към цената на новите автомобили, задвижвани с батерии, съобщава Ройтерс.

Изцяло електрическите превозни средства представляват рекордните 98,3% от всички нови автомобили в Норвегия през миналия месец, което е в съответствие с дългогодишния стремеж на страната да прекрати продажбата на бензинови и дизелови коли до 2025 г.

„Имахме цел всички нови леки автомобили да бъдат електрически до 2025 г. и... можем да кажем, че целта е постигната“, заяви в министърът на финансите Йенс Столтенберг, цитиран от Ройтерс. „Следователно е време да се премахнат постепенно предимствата“, добавя той.

В продължение на години богатата на петрол Норвегия освобождаваше електрическите превозни средства от всички данъци, прилагани за превозните средства с двигатели с вътрешно горене, за да ускори електрификацията на пазара – политика, която струваше милиарди долари годишно загубени приходи за държавата.

През 2023 г. обаче беше въведен 25% данък добавена стойност (ДДС) върху електрическите автомобили на цена над 500 000 крони (49 508 долара), засягайки предимно модели от висок клас, като BMW iX, Tesla Model X и Porsche Taycan, като същевременно защитава автомобилите за масовия пазар.

За 2026 г. Норвегия планира да намали данъчните облекчения за електрическите превозни средства на цена до 300 000 крони, заяви правителството в своя прокет за бюджет за следващата година.

През 2027 г. облекченията по отношение на ДДС ще бъдат премахнати напълно, като всички електрически превозни средства ще бъдат обложени с пълния размер на данъка, ако парламентът одобри плана.

Същевременно правителството заяви, че планира да увеличи еднократната такса, начислявана при първоначална регистрация за превозни средства, задвижвани с изкопаеми горива, за да запази общите стимули при покупка на електрически автомобили.

Норвежката асоциация за електрически превозни средства, лобистка група, подкрепяща електромобилите, нарече промените „прибързани“ и настоя за по-плавно намаляване на облекченията при ДДС.

Междувременно правителството предложи увеличаване на разходите от суверенния фонд до 579,4 млрд. крони през 2026 г., от ревизираните 534,2 млрд. през 2025 г., за да се покрият публичните разходи.

Министерството на финансите ревизира нагоре прогнозите си за икономическия растеж, изключвайки петролната индустрия, до 2% за тази година и на 2,1% за 2026 г., като предвижда основната инфлация да достигне 2,9% през тази година, като се охлади до 2,5% през 2026 г.