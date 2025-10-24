General Motors съкращава стотици работни места в стремеж към по-висока печалба

General Motors Co. съкрати стотици работни места, само дни след като повиши прогнозата си за печалбата за годината, съобщава Bloomberg.

Автомобилният производител е съкратил над 200 служители, предимно в технологичния си център в Уорън, Мичиган. Съобщението е било предадено на служителите около 7 часа сутринта, когато компанията ги е информирала, че освобождаването се дължи на условията на работа, а не на тяхното представяне.

GM рационализира бизнеса си, за да увеличи печалбата в момент, когато автомобилните производители се затрудняват да се справят с променящите се политики на президента на САЩ Доналд Тръмп. Митата, които той наложи, добавиха разходи, които автомобилните производители до голяма степен не са компенсирали с по-високи цени. Междувременно те ограничават инвестициите в електрически превозни средства, тъй като правителството премахва стимулите.

По-рано тази седмица GM отчете по-висока от очакваното печалба за третото тримесечие. Автомобилният производител повиши прогнозата си за печалбата за годината, подкрепен отчасти от промените в политиката, които стимулират продажбите на конвенционални SUV-ове и пикапи.

В петък Тръмп посочи представянето на GM и Ford Motor Co. като индикация, че търговската му политика работи.

Когато е вземала решение за съкращаването на позиции, компанията е прегледала административните длъжности, за да открие дублиращи се работни места и начини за по-ефективна работа.

Говорител на GM отдаде съкращенията на промените в инженерния дизайн на компанията, които доведоха до елиминирането на персонала, специализиран в компютърно подпомогнат дизайн.

„Преструктурираме нашия екип от инженери-проектанти, за да укрепим основните си възможности за архитектурно проектиране“, заяви компанията.