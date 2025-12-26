Победители и губещи при приемането на електромобилите в Европа през 2025 г.

Докато Европейският съюз (ЕС) се стреми да тласне автомобилните концерни към по-засилено производство на електрически превозни средства, продажбите на електромобили в целия континент продължават да се развиват с неравномерни темпове, като водещи по дял на това задвижване от общите продажби са страните от Северна и Западна Европа, докато останалите държави изостават, пише Ройтерс.

Тъй като блокът облекчава целите си за емисиите за 2035 г. на фона на силната съпротива от страна на индустрията, която твърди, че търсенето на електрически превозни средства се е увеличило по-бавно от очакваното и се нуждае от повече време за развитие.

В Норвегия, където правителството използва своя финансиран от петролната индустрия суверенен фонд, за да субсидира електрическите превозни средства и да инвестира в зарядна инфраструктура, продажбите на електромобили достигнаха 94% от общия автомобилен пазар през първите седем месеца на годината, показват данни на консултантската фирма Inovev.

Други скандинавски правителства и държави в Северна и Западна Европа също предлагат субсидии и инвестиции в инфраструктура, което е увеличило продажбите на това задвижване. Пазарният дял на електромобилите в Швеция достига 35%, докато във Финландия той е 34%. В Дания делът на електрическите модели възлиза на 64%.

Дял на електромобилите от общите продажби в Европа. Графика: Ройтерс

В Нидерландия електромобилите представляват 34% от целия пазар. В Германия и Франция техният дял достига 18%, докато във Великобритания присъствието им се изчислява на 22 на сто. Подобен дял регистрира и Австрия, докато Швейцария отчита 21%. В Португалия делът им достига 20%.

Приемането на електромобилите в Южна и Източна Европа е много по-бавно, тъй като електрическите автомобили се оказаха скъпи за много купувачи, а инфраструктурата на практика не съществува в някои региони.

Докато Испания и Унгария отчитат 8-процентен дял на електромобилите от общия пазар на нови коли. При прибалтийските страни Латвия и Естония регистрират по 7%, а в Литва това задвижване е отговорно за 6 на сто от продажбите. Такъв е и делът на електромобилите в Чехия. Следват Румъния, Гърция, Полша и Италия с по 5%. България е с 4%, както и Словакия. Хърватия е последна в класирането с 1%.

ЕС е отделил средства за зарядна инфраструктура и някои субсидии за електрически превозни средства. Но на пазари като Испания, които са стартирали програми за подкрепа на покупките на електрически автомобили, китайските автомобилни производители, предлагащи по-достъпни модели, се възползват повече от европейските си конкуренти.