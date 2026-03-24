Електрифицираните коли увеличават присъствието си в Европа от началото на годината

Продажбите на нови коли в Европейския съюз (ЕС) се свиват с 1,2% през първите два месеца на годината, като увеличението с 1,4% през февруари компенсира частично 3,9-процентния спад през първия месец на годината, показва нов доклад на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA).

В периода януари-февруари в ЕС са продадени 1 664 680 превозни средства. От тях 312 369 коли са изцяло електрически, където регистрациите се увеличават с 22,3% на годишна база. Пазарният дял на това задвижване достига 18,8% от общия пазар.

Продажбите на нови хибриди в блока растат с 8,3% до 643 898 превозни средства, подкрепени от 29,5-процентното увеличение в Италия. Делът на това задвижване от целия пазар достига 38,7%.

Регистрациите на плъгин хибридни автомобили запазват траектория на силен растеж, достигайки 162 751 превозни средства през първите два месеца на 2026 г. Това е ръст от 30,6% на годишна база. Сред водещите пазари продажбите в Италия се увеличават със 116,1%, докато тези в Испания растат със 71,5%, а в Германия – с 23,8 на сто. Делът на плъгин хибридите от общия пазар на ЕС достига 9,8%, в сравнение с отчетените преди година 7,4%.

Продажбите на бензинови коли се свиват с 23,3% до 374 774 превозни средства, като всички водещи пазари в региона отчитат спадове. Франция записва най-голямо понижение - с 48,5%, следвана от Германия (-22,8%), Испания (-20,8%) и Италия (-18,6%). Пазарният дял на това задвижване спада до 22,5%, спрямо 29% година по-рано.

Регистрациите на нови дизелови коли в ЕС се понижават със 17,7% до 134 822 превозни средства. Този сегмент продължава низходящата си траектория, като пазарният му дял достига 8,1%.

Обеми на продажби на нови коли в ЕС през последниве дванадесет месеца. Източник: АСЕА

Данни за февруари

Общите продажби на нови коли в ЕС през февруари растат с 1,4% до 865 437 превозни средства. Регистрациите на изцяло електрически модели се повишават с 20,6% до 158 280 коли. Продажбите на хибриди междувременно напредват с 10,1% до 334 791 превозни средства, бетонирайки лидерското си място сред различните сегменти. Търсенето на плъгин хибриди расте с 32,1% до 83 772 превозни средства.

При конвенционалното задвижване, регистрациите на бензинови автомобили се свиват със 17,9% до 199 910 превозни средства. Продажбите на дизелови коли се понижават с 12,8 на сто до 70 366 превозни средства.

Пазарът в България

Общите регистрации на нови коли на българския пазар се свиват през първите два месеца на годината с 5,4 на сто до 6984 превозни средства спрямо отчетените преди година 7386 превозни средства.

Продажбите на изцяло електрически коли растат с 41,3% до 397 превозни средства спрямо 281 коли година по-рано.

Търсенето на хибриди се увеличава със 117,4% до 413 превозни средства спрямо 190 превозни средства за същия период на 2025 г.

Продажбите на плъгин хибриди отчитат ръст от 49,3% до 106 броя спрямо 71 броя година по-рано.

Регистрациите на бензинови автомобили се свиват с 9,6% до 5304 превозни средства, в сравнение с 5866 превозни средства, отчетени за този период през 2025 г.

Търсенето на дизелови коли се понижава с 20,9% до 756 превозни средства спрямо отчетените година по-рано 956 превозни средства.

Обеми на продажби на нови коли в България през последниве дванадесет месеца. Източник: АСЕА

Българският пазар на нови коли се разширява с 11,1% през февруари до 3766 превозни средства спрямо отчетените преди година 3391 леки коли. Обемите на продажби изпреварват тези от януари, когато регистрациите са в размер на 3218 превозни средства.

Продажбите на изцяло електрически коли растат със 70,6% до 215 превозни средства спрямо отчетените година по-рано 126 коли.

Търсенето на хибриди на българския пазар се увеличава с 99% до 209 превозни средства спрямо 105 коли, продадени през февруари 2025 г. Тук страната ни е лидер по ръст на регистрациите в ЕС, като зад нея се нареждат Естония (+94,8%) и Малта (+81,6%).

Продажбите на плъгин хибриди в България се увеличават с 90,6% до 61 превозни средства спрямо 32 превозни средства, регистрирани година по-рано.

Регистрациите на бензинови коли се увеличават с 10 на сто през февруари до 2926 превозни средства спрямо отчетените година по-рано 2661 автомобила.

Търсенето на дизелови коли се свива с 23,1% до 353 превозни средства, в сравнение с регистрираните през същия месец на 2025 г. 459 превозни средства.

Делът на изцяло електрическите коли от българския пазар достига 5,7%, докато този на хибридите възлиза на 5,5%. Присъствието на плъгин хибридите остава ограничено – едва 1,6%. Пазарният дял на дизела е 9,4%, а този на доминиращото задвижване – бензиновите коли – е 77,7%.

Разпределение на различните видове автомобилни задвижвания по пазарен дял в България. Източник: АСЕА

Индустрията

Водени от нови модели като електрическия R5 на Renault SA, SUV-а Elroq на Skoda и хечбека Dolphin на BYD Co., продажбите на електрифицирани коли представляват повече от една трета от пазара през първите два месеца на годината.

Нарастващото търсене на електрически превозни средства и плъгин хибриди е от полза за китайските автомобилни марки, включително BYD и Zhejiang Leapmotor Technology Co., които увеличават своя пазарен дял на редица европейски пазари, изтъкват анализатори на Jefferies.

Митата на ЕС върху произведените в Китай електрически превозни средства забавят незначително навлизането на тези марки.

BYD и SAIC Motor Corp. надминаха Tesla Inc. по продажби през февруари, след като отбелязаха ръст съответно от 162% и 12%. Комбинираните продажби на двата производителя достигат 40 314 автомобила, или 4% от пазара.

Водещи автомобилни компании по продажби в Еврпа от началото на годината. Източник: Bloomberg

Европейските производители се сблъскват с нарастващо предлагане на конкурентни електрически превозни средства. Едноименната марка на Volkswagen AG и нейните звена Skoda и Cupra ще пуснат тази година на пазара нови електрически модели при цена от около 25 000 евро. Повече от половината от предвидените 22 модела, които Renault ще пусне в Европа до 2030 г., ще бъдат електрически.

Въпреки че общите доставки остават приблизително стабилни, началото на войната в Иран, която обхваща Близкия изток, може да се окаже пречка за очакваното възстановяване на търсенето на автомобили в Европа, смята анализаторът на Bloomberg Intelligence Джилиън Дейвис.

„Икономическата несигурност, породена от войната, и ускорената инфлация, потенциално водещи до повишаване на лихвените проценти, биха могли да подкопаят потребителското доверие, възпирайки разходите за скъпи стоки като нови автомобили“, посочва Дейвис.

Bloomberg Intelligence предложи нова перспектива в случай на продължителен конфликт, заявявайки, че европейският пазар рискува да се свие с 4% през годината, в сравнение с предишната прогноза за 2% ръст.