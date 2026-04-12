Китайският автомобилен концерн Chery планира разширяване на производството в Европа

Китайският автомобилен производител Chery се стреми да разшири производството на автомобили в Европа чрез партньорства с други автомобилни компании, които позволяват да използва съществуващи заводи, съобщиха ръководители на компанията на събитие в Париж, цитирани от Ройтерс.

„Компанията се стреми към още производствени мощности в Европа“, каза Лионел Френч Кеог, главен търговски директор за Франция на Chery Automobile, пред Ройтерс в кулоарите на събитие за представяне на марките Omoda и Jaecoo на компанията във Франция, проведено късно в петък.

Президентът на Chery Ин Тонюе заяви пред журналисти, че компанията предпочита да използва съществуващи производствени мощности вместо да инвестира усилено в нов завод за сглобяване.

„Тези процеси изискват време и посвещаване, но най-вече установяване на точните местни партньорства. Наистина се надявам, че ще имаме новини, които да споделим с вас през следващите месеци“, добави той.

Ин отказа да коментира с кои автомобилни производители провежда разговори или колко са проучваните страни. Но заяви, че Франция е в списъка с възможни локации.

Подобно на китайския конкурент BYD Chery отчита бърз растеж от началото на продажбите в Европа през 2023 г. Миналата година продажбите на компанията на Стария континент нараснаха почти шест пъти до 120 147 коли спрямо 17 035 през 2024 г., сочат данни на консултантската компания в автомобилния сектор Dataforce.

Редица китайски марки вече бяха пуснати в продажба в Европа, а още планират да започнат продажби на контнента.

Chery, най-големият автомобилен износител в Китай, вече инвестира чрез съвместно дружество с Ebro в бивш завод за сглобяване на Nissan в Барселона. Автомобилната компания има за цел да достигне производство от 200 хил. броя годишно в завода до 2029 г.

Но това няма да е достатъчно, за да отговори на търсенето на нейни коли, нито за да се приспособи към митата на ЕС върху китайските електромобили или да отговори на европейските изисквания за местно съдържание в колите, казват ръководители.

Франция е един от последните големи европейски автомобилни пазари, където Chery ⁠пуска моделите си Jaecoo и Omoda. Компанията ще пусне и модел от бранда си Chery през четвъртото тримесечие и може също да представи малък електрически джип във Франция до края на годината, съобщиха ръководители.

Автомобилната компания обяви неотдавна, че ще пусне марката си Lepas в Европа.

Миналата година продажбите на Chery в света нараснаха с почти 7% до 2,8 млн. автомобила. Чуждестранните пазари извън Китай са съставлявали над 47% от продажбите.