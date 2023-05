Китай убеди концерните от Южна Корея в потенциала на железните електромобилни батерии

Все пак LG Energy., Samsung SDI и SK On ще трябва да извървят дълъг път, за да се конкурират успешно с гиганти като CATL

Южнокорейските производители на батерии досега се фокусираха главно върху никеловите клетки и до голяма степен пренебрегваха изследванията на базирани на желязо решения, които компаниите от Китай предпочитат, като се позовава на по-неефективното им представяне при ниски температури. Последните технологични разработки на китайските конкуренти обаче променят това възприятие, пише Bloomberg.

Трите ключови батерийни компании на Южна Корея - LG Energy Solution Ltd., Samsung SDI Co. и SK On Co. – се насочват към т.нар. литиево-желязо фосфатни батерии (LFP), казва Кан Байон-у, професор в Университета за наука и технологии в Похан, който провежда изследвания с корейски производители на клетки. Най-„страстният“ играч изглежда е SK On, тъй като се опитва да увеличи пазарния си дял, изтъква Кан.

SK On показа своя пилотен продукт за LFP батерии на конференцията InterBattery в Сеул през март, като това е първата корейска компания, която се насочва официално в тази посока. Продуктът може да увеличи енергийната плътност на батерията при ниска температура, посочват от концерна.

„SK On успя да приложи технологиите около производството на батерийни електроди и материали с високо съдържание на никел към LFP батериите“, изтъква Хуан Джае-юн, вицепрезидент на SK On, който отговаря за технологичната конкурентоспособност. „SK On се опитва да отговори на различните изисквания на клиентите и да повиши глобалната конкурентоспособност чрез диверсификация на портфейлите“, добавя той.

LG Energy Solution и Samsung SDI също заявиха по време на представянето на своите последни корпоративни отчети, че разработват LFP клетки за електромобили. LG планира да построи завод в Аризона за системи за съхранение на енергия, работещи с такива клетки, докато Samsung се присъедини към ръководен от корейското правителство проект за производство на LFP батерии с хоризонт до 2026 г.

Въпреки че LFP батериите са по-евтини и се считат за по-безопасни от никеловите батерии (те не съдържат никел, кобалт и магнезий, което води до по-ниски производствени разходи), те имат по-ниска енергийна плътност в студено време, което свива пробега на електрическите автомобили зимата. Корейските компании за батерии исторически избягват технологията поради тази причина.

Но техните възгледи се промениха през последните месеци, тъй като китайските конкуренти полагат усилия, за да преодолеят тези присъщи слабости. Един иновативен метод, използван от Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), най-големият производител на батерии за електромобили в света, е т. нар. „технология за смесване“, при която се смесват никел-кобалт-манганови батерии (NCM) и литиево-манган-желязо-фосфатни батерии (LMFP) за повишаване на енергийната плътност, става ясно от доклад на Корейския институт за международна икономическа политика.

Очаква се технологията да бъде приложена към нова батерия, наречена M3P.