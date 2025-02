Ефектът от митата на Тръмп достига глобални мащаби при автомобилите

Акциите на автомобилните компании по света се сринаха в понеделник, след като стана ясно, че новите мита на американския президент Доналд Тръмп заплашват да намалят продажбите от монтажните фабрики в Мексико и Канада, пише Bloomberg.

Акциите на Toyota Motor Corp. и Nissan Motor Co. поевтиняха в сряда (5 февруари) по време на редовната търговия в Азия, докато Volkswagen AG и Stellantis NV записаха най-големия спад в стойността на своите книжа от април 2024 г. Акциите на General Motors Co. и Ford Motor Co. поевтиняха в часовете преди старта на редовната търговия в САЩ през същия ден.

Новите 25-процентни мита на Тръмп върху стоки от Мексико и Канада, които трябва да влязат във вторник, поставят под въпрос съществуващите от десетилетия вериги на доставка, особено за производителите на автомобили по света, които са създали производствени центрове в Мексико, до голяма степен с фокус върху американския пазар.

Германските доставчици на авточасти управляват повече от 330 обекта в Мексико, докато автомобилните производители от европейската страна притежават няколко мексикански фабрики, които са произвели 716 000 леки коли през 2023 г.

Налозите допълнително затрудняват положението на производителите на автомобили, които се сблъскват с по-слабото търсене на ключови пазари, особено по отношение на изцяло електрическите превозни средства, и засилващата се конкуренция от страна на китайските производители.

Борсовият индекс на европейските производители на автомобили и доставчиците на части падна с около 12% през последната година.

Акциите на Volkswagen, който произведе повече от 500 000 автомобила миналата година в Мексико, поевтиняха с 6,7%, докато тези на Stellantis, следващият по големина европейски производител в тази страна, изтриха около 7% от стойността си. В рамките на редовната търговия акциите на Toyota поевтиняха с 5%, а тези на Nissan заличиха около 10 на сто от стойността си.

Проблемът обаче излиза извън пределите на традиционните автопроизводители. Акциите на Tesla, Rivian и Lucid също се търгуват на негативна територия преди старта на редовната търговия в Ню Йорк.

Поевтиняват и акциите на производителите на луксозни автомобили BMW AG и Mercedes-Benz Group AG съответно с 6,5% и 5,3%.

BMW, която осигурява работа на около 3700 работници в завода си в Сан Луис Потоси, Мексико, е произвела 95 151 автомобила в страната през миналата година, сочат статистически данни.

Що се отнася до доставчиците на авточасти, Valeo SE и Forvia SE вероятно ще бъдат сред най-силно засегнатите от митата на Тръмо, предупреждават анализатори на Oddo BHF. Акциите на Valeo поевтиняват с 9%, докато тези на Forvia изтриват 13% от стойността си.

Volkswagen е произвел 526 535 в Мексико миналата година, като компанията разполага с големи производствени обекти там, включително в Пуебла и Сан Хосе Чиапа, и предоставя работа на хиляди работници.

„Митата върху вноса на автомобили, продавани в САЩ, но произведени извън САЩ, ще имат преки последици върху рентабилността на производителите“, изтъква Мориц Кроненбергер, портфолио мениджър в Union Investment. „Очаква се цените да се покачат с няколко хиляди долара, за да компенсират митата, което от своя страна ще повлияе на обема на продажбите“, добавя той.

Акциите на Daimler Truck Holding AG се сринаха с 5,8%. Марката Freightliner на германският концерн е лидер на американския пазар на камиони, като продава около 90 000 тежкотоварни превозни средства всяка година там. Голяма част от тези обеми идват от мексикански заводи.