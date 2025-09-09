Наследникът на активите на Northvolt ще трябва да убеди клиентите в своята надеждност

Стартъпът от Силициевата долина Lyten ще трябва да убеди производителите на автомобили, че може да успее там, където фалиралият шведски производител на електромобилни батерии Northvolt се провали - създавайки европейски индустриален лидер, който да намали зависимостта на региона от Китай, пише Ройтерс.

Lyten, която разработва литиево-серни батерии, неочаквано обяви на 7 август, че купува активите на Northvolt, предлагайки спасителен пояс за европейската индустрия, която беше вложила голяма част от надеждите си именно в шведския концерн.

Но клиентите и инвеститорите, огорчени от опита с Northvolt, са предпазливи отново да се ангажират, без доказан продукт, който да се доставя в голям мащаб.

Освен че ще поеме производството на литиево-йонни батерии на Northvolt, Lyten планира да разработи свои литиево-серни батерии за електрически превозни средства. Компанията обаче ще се нуждае от значителни средства и засега не се радва на поръчките на шведския концерн, който достигнаха като стойност 50 млрд. долара.

Литиево-серните клетки са една от няколкото химични опции за батерии от следващо поколение, обещаващи по-лека, по-евтина конструкция и по-малка зависимост от доставките на минерали от Китай.

В момента Lyten произвежда литиево-серни клетки в тестови завод в Силициевата долина.

Европейската автомобилна група Stellantis развива партньорство с Lyten от 2023 г. насам, като участва в проекта за проучване на приложенията на литиево-серната технология.

Говорител на Stellantis заяви, че всяка една сделка за доставка ще зависи от техническата валидация, индустриалното приложение, местния производствен капацитет и търговските условия.

Производствени активи на Lyten и Northvolt в глобален план. Източник: Ройтерс

Northvolt, въпреки привличането на редица финансови поддръжници, включително Goldman Sachs, се срина през март под натиска на купчина дълг в размер на 8 млрд. долара, след като загуби поръчки и не постигна производствените си цели.

Отстъпването от плановете за електрификация сред автомобилните производители също повлия на търсенето на батерии. Водещата фабрика на Northvolt в Шелефтео, Швеция, обаче започна да се възстановява в седмиците преди колапса на компанията, увеличавайки производството до 30 хил. литиево-йонни клетки седмично.

Главният изпълнителен директор на Lyten Дан Кук заяви пред Ройтерс, че се надява предишните клиенти на Northvolt - сред които са и марките на Volkswagen - да откликнат, ако компанията докаже, че може да осигури устойчиви доставки на добро качество.

Бившият поддръжник на Northvolt, Scania, заяви, че е твърде рано да се обсъжда поръчка на батерии от Lyten. Volvo Cars, която си партнираше с Northvolt чрез звеното Novo Energy, отказа коментар.

Бъдещето на фабриките за батерии в Европа

Плановете за производство на батерии в Европа са възпрепятствани от бюрократични пречки, производствени проблеми и по-слабо от очакваното търсене на електромобили.

Lyten не уточнява колко е платила за активите на Northvolt, като изтъква, че ги е придобила със „значителна отстъпка“.

Кук заяви, че Lyten има силна инвеститорска база, която се е разширила след сделката с Northvolt.

„Това ни позволява да създаваме синдикати от инвеститори и от тази база ще продължим да получаваме големи инвестиции“, подчертава Кук.

Компанията планира по-нататъшни големи набирания на средства и иска да използва европейските програми за безвъзмездна помощ, като например пакета за ускоряване на развитието на производството на батерии на Европейския съюз (ЕС).

BMW AG, която отмени поръчка за 2 млрд. евро за батерии на Northvolt поради проблеми с качеството, заяви, че очаква да види създаването на европейски производител на висококачествени устойчиви клетки, въпреки че посочва, че сделките за доставка на клетки се нуждаят от „дълъг период на подготовка“.

„В това отношение наследникът на Northvolt би бил разглеждан само за бъдещ проект за клетки – това все още е далеч в бъдещето и не можем да го коментираме на този етап“, изтъква говорител на BMW.

Готов и планиран производствен капацитет за батерии в Европа. Източник: Ройтерс

„Долината на смъртта“

Придобиването на производствените и развойни активи на Northvolt би позволило на Lyten да достигне мащабно производство на литиево-серни батерии за електрически превозни средства до 2028 г., две години по-рано от предишната оценка на компанията, подчертава Кук.

Но анализаторите предупреждават, че литиево-сярната технология едва ли ще бъде приложима за автомобили преди 2030 г., тъй като се намира в тестови етап на развитие.

Lyten е изправена пред засилена конкуренция в лицето на други играчи като германската Theion, австралийската Gelion и американската Zeta Energy, която също си партнира със Stellantis, в надпреварата за разработване на клетки за електрически превозни средства. Китайските производители на батерии, като Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), в момента доминират на пазара на батерии, но са фокусирани повече върху разработването на твърдотелни клетки, които се смятат за водеща технология за сектора през следващите години.

Ема Неренхайм, бивш мениджър в Northvolt, наскоро назначена за ръководител на Европейския алианс за батерии, заяви, че ще са необходими над пет години и държавни субсидии, за да могат европейските производители на батерии да преминат през т.нар. „долина на смъртта“ на нерентабилно производство и да станат конкурентоспособни.

„Правителствата и инвеститорите трябва да разберат, че Китай е вложил 15-20 години и над 150 млрд. долара, за да стигне до мястото, където се намира днес, и ако си мислите, че можете да направите това бързо, значи просто не разбирате батериите“, коментира Роб Ансти, главен изпълнителен директор на разработчика на силициеви аноди GDI.