След трудна година руският автомобилен пазар се подготвя за още по-мрачна 2026 г.

Задъхващият се автомобилен пазар в Русия показва слаби признаци на възстановяване с наближаването на края на 2025 г. Въпреки това се очаква да достигне почти рекордно ниски обеми в началото на следващата година, тъй като по-високите такси за бракуване водят до покачване на цените, съобщава Ройтерс, цитирайки дилъри и индустриални експерти.

Далеч от това да предлага сигнали за истинско възстановяване, скокът в продажбите на нови автомобили през октомври отразява стремежа на купувачите да изпреварят въвеждането на по-високите такси.

Перспективите подчертават структурната криза в руския автомобилен сектор, която датира от нахлуването на Москва в Украйна през 2022 г.

Някога смятан за един от най-обещаващите пазари в Европа с потенциал за продажби до 4 милиона автомобила годишно, руският пазар остава силно засегнат от напускането на западните производители и високите лихвени проценти, които тласкат нагоре цената на автомобилните кредити. Руската икономика също се забави рязко тази година, подкопавайки покупателната способност на потребителите.

През следващите седмици купувачите очакват нови трудности, тъй като предстои неизбежното покачване на цените. От 1 декември властите ще повишат рязко таксата за рециклиране на мощни и скъпи автомобили, внасяни главно от физически лица за лична употреба. От 1 януари таксата за всички автомобили ще се увеличи с около 10% в съответствие с инфлацията.

По-високите такси оскъпяват автомобилите

Въпреки името си таксата за бракуване не е свързана с рециклирането, а действа като протекционистка мярка в подкрепа на местните производители като „АвтоВАЗ“, който ограничава работното време в заводите си, за да премахне натрупаните запаси от складовете.

Вносителите и местните производители плащат таксата, но руските марки получават субсидии, което им дава предимство пред чуждестранните модели. Въпреки това както местните, така и вносните автомобили са подложени на натиск, тъй като купувачите очакват цените да се повишат във всички категории.

На фона на всичко това продажбите през октомври скочиха с 35% спрямо предходния месец до 165 702 превозни средства. Все пак на годишна база обемите се свиват с 3,2%, показват изчисления на руската агенция Autostat. Средната цена на нов автомобил в Русия достигна рекордно високо ниво от 3,43 млн. рубли (42 189 долара).

Критично ниски обеми

След като паднаха до постсъветски дъна през 2022 г., продажбите на нови коли в Русия започнаха да се възстановяват. Големите победители бяха китайските марки, които продадоха близо 1 млн. автомобила в Русия през 2024 г. от общо 1,57 млн. продажби на пазара.

От този пик пазарът спадна с почти 20% през първите 10 месеца на 2025 г. до 1,06 млн. превозни средства и се очаква да остане под предишните нива въпреки растежа в края на годината.

„Годишните обеми вече са близо до онези критично ниски нива от около 1,3 млн. броя“, изтъква за Ройтерс Алексей Подщеколдин, президент на Асоциацията на руските автомобилни дилъри. Януари и февруари вероятно ще бъдат слаби, като продажбите ще намалеят с 5% до 10%, добавя той.

Продажбите през януари ще бъдат много ниски, тъй като повечето купувачи се стремят да закупят кола преди края на годината, коментира изпълнителният директор на Autostat Сергей Удалов.

Асоциацията на европейския бизнес (АЕБ) очаква продажбите през 2025 г. да надхвърлят предишната прогноза от 1,28 млн. броя поради покупките преди покачването на цените.

„Цените на автомобилите ще скочат значително заради таксата и ако някой има нужда да си купи кола, ще го направи сега, защото хората знаят, че цените никога няма да паднат“, посочва Сергей, мениджър продажби в голям автосалон.

АЕБ заяви, че предстоящото увеличение на данъка върху добавената стойност до 22% от 20% през 2026 г. засилва натиска, тъй като Русия се стреми да запълни нарастващия бюджетен дефицит и да финансира военните разходи.