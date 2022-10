Intel може да съкрати хиляди служители 

Компанията е подложена на силен натиск от страна на инвеститорите да увеличи печалбата си

Американският технологичен концерн Intel Corp. планира значително намаляване на броя на служителите, вероятно с хиляди, за да намали разходите си и да се справи със спадащия пазар на персонални компютри, предава Bloomberg, като се позовава на запознати източници.

Съкращенията ще бъдат обявени още този месец, а компанията планира да направи това по същото време, когато ще представи отчета си за приходите за третото тримесечие - на 27 октомври. Към юли производителят на чипове е имал 113 700 служители.

В някои отдели, включително в групата за продажби и маркетинг на Intel, може да се стигне до съкращения, които да засегнат около 20% от персонала.

Intel се сблъсква с рязък спад в търсенето на процесори за персонални компютри, което е основната ѝ дейност, и се затруднява да си върне пазарния дял, загубен за сметка на конкуренти като Advanced Micro Devices Inc. През юли компанията предупреди, че приходите ѝ през 2022 г. ще бъдат с около 11 млрд. долара по-ниски от първоначално очакваните. Анализаторите прогнозират спад на приходите за третото тримесечие с около 15%. А някогашните завидни маржове на Intel също се топят: те са с около 15 процентни пункта по-ниски от историческите рекорди от около 60%.

По време на разговора с анализаторите за приходите за второто тримесечие Intel призна, че може да направи промени, за да подобри печалбата си. „През календарната 2022 г. намаляваме основните разходи и ще се стремим да предприемем допълнителни действия през втората половина на годината", заяви тогава главният изпълнителен директор Пат Гелсингър.

Базираната в Санта Клара, Калифорния, intel отказа да коментира съкращенията.

Последната голяма вълна от съкращения в Intel се случи през 2016 г., когато компанията съкрати около 12 хил. работни места, или 11% от общия брой. Оттогава насам компанията е извършила по-малки съкращения и е закрила няколко подразделения, включително звената си за клетъчни модеми и дронове. Подобно на много компании от технологичната индустрия Intel също замрази наемането на служители по-рано тази година, когато пазарните условия се влошиха и се засилиха опасенията за рецесия.

Последните съкращения вероятно имат за цел да намалят постоянните разходи на Intel с около 10-15%, заяви анализаторът на Bloomberg Intelligence Мандип Сингх. По негови оценки тези разходи варират от поне 25 до 30 млрд. долара.

Гелсингър пое ръководството на Intel миналата година и работи за възстановяване на репутацията на компанията като легенда на Силициевата долина. Но дори и преди спада в производството на персонални компютри борбата му беше трудна. Intel изгуби дългогодишното си технологично предимство, а нейните собствени ръководители признават, че културата на иновациите в компанията се свива през последните години.

Сега към тези предизвикателства се прибавя и по-широкото забавяне на растежа. Подразделенията на Intel, занимаващи се с персонални компютри, центрове за данни и изкуствен интелект, се сблъскват със спад на разходите за технологии, което се отразява на приходите и печалбата.

Според IDC продажбите на персонални компютри са спаднали с 15% през третото тримесечие спрямо предходната година. HP Inc., Dell Technologies Inc. и Lenovo Group Ltd., които използват процесори на Intel в своите лаптопи и настолни компютри, претърпяха рязък спад в доставките.

При стагнация на цените на персоналните компютри и отслабване на търсенето може да се наложи Intel да намали дивидентите, за да компенсира затрудненията в паричните потоци, казва Сингх. Но планът на Intel да продаде акции на своя бизнес с технологиите за самоуправление Mobileye в рамките на първично публично предлагане може да намали тези опасения, пояснява той.

Това е особено деликатен момент за съкращения за Intel. Компанията лобираше активно за законопроект за стимулиране на производството на чипове на стойност 52 млрд. долара тази година, като обеща да разшири производството си в САЩ. Гелсингър планира строителен бум, който включва преместването на най-големия в света център за производство на чипове в Охайо.

В същото време компанията е подложена на силен натиск от страна на инвеститорите да увеличи печалбата си. През 2022 г. акциите на компанията са се обезценили с повече от 50%, като само през последния месец спадът в цената е с 20%.

Във вторник акциите поевтиняха с 0,6% до 25,04 долара в Ню Йорк. Сривът на цената на акциите на Intel. Графика: Bloomberg

Напрежението между САЩ и Китай също помрачи бъдещето на индустрията за чипове. В петък администрацията на Байдън обяви нови ограничения за износа, ограничавайки продукцията, която американските технологични компании могат да продават в азиатската държава. Новината доведе до нов срив на акциите на производителите на чипове, като този ден акциите на Intel поевтиняха с 5,4%.

Intel се опитва да възстанови позициите си в индустрията, като пуска нови процесори за персонални компютри и графични полупроводници. Ключова част от нейната стратегия е продажбата на повече чипове на пазара на центрове за данни, където конкурентите AMD и Nvidia Corp. също навлизат. Във вторник Google представи нова технология, захранвана от Intel, за своите сървърни ферми, която ще помогне за ускоряване на задачите, свързани с изкуствения интелект.

Сега Intel се стреми да преследва тези пазари.

Дейвид Зинснър, главен финансов директор на Intel, заяви след последния тримесечен отчет на компанията, че „има големи възможности за Intel да се подобри и да осигури максимална производителност на долар". Той каза, че производителят на чипове очаква разходи за преструктуриране през третото тримесечие, което е сигнал, че предстоят съкращения.

Някои производители на чипове, сред които Nvidia и Micron Technology Inc., заявиха, че засега се въздържат от съкращения. Но други технологични компании, като Oracle Corp. и Arm Ltd., вече съкращават работни места.