Apple отчете рекордни продажби благодарение на манията по iPhone

Apple отчита рекордни тримесечни продажби и по-добра от очакваната прогноза за текущия период, въпреки че компанията предупреди за нарастващи разходи за компоненти, които заплашват да свият маржовете, съобщава Bloomberg.

Приходите ще се увеличат с 13% до 16% през второто фискално тримесечие, което продължава до края на март, заяви компанията в четвъртък по време на конферентен разговор с анализатори. Това надхвърли прогнозите на Wall Street за ръст от 10%, което показва, че Apple може да поддържа инерцията след скока в продажбите на iPhone през декемврийското тримесечие.

Въпреки това призракът на покачващите се цени при чиповете помрачава резултатите. След минимален ефект през последното тримесечие компанията очаква „по-голямо въздействие“ върху брутните маржове през текущия период, каза главният изпълнителен директор Тим Кук.

„Продължаваме да виждаме значително увеличение на пазарните цени при паметта“, посочи той. Apple също така заяви, че е изправена пред ограничения по друга линия във веригата за доставки на 3-нанометровия процесор на iPhone и консумативите за AirPods Pro 3.

Акциите на Apple завършиха борсовата сесия в четвъртък с повишение в цената от 0,7%. След края на редовната търговия те останаха на зелено. За годината книжата отбелязваха понижение на стойността с около 5% при ръст от 1,8% на индекса S&P 500.

От отчета става ясно още, че приходите през празничния сезон са надминали прогнозите на Wall Street, водени от силното търсене на новия iPhone 17, покачване в сегмента на услугите и възстановяването в Китай.

Продажбите са се увеличили с 16% до 143,8 млрд. долара за периода, завършващ на 27 декември. Анализаторите очакваха средно 138,4 лрд. долара, според данни, събрани от Bloomberg. Собствените прогнози на Apple бяха за увеличение от 10% до 12%.

„iPhone отбеляза най-доброто си тримесечие досега, водено от безпрецедентно търсене, с исторически рекорди във всеки географски сегмент“, каза Кук в изявлението, обявяващо резултатите.

Данните отразяват успеха на най-новия iPhone на Apple – продуктовата линия, която формира приблизително половината от приходите на компанията. Премийните версии на устройството са особено популярни, което допълнително стимулира продажбите и печалбата на компанията.

Но през тримесечието имаше и някои слаби места, включително бизнеса с настолни компютри Mac и носими устройства на Apple. Компанията е изправена и пред някои трудности по отношение на усилията си в изкуствения интелект, където планира промени през тази година. Apple също така трябва да се справи и с последиците от митата на американската администрация, които според компанията са създали финансови препятствия в размер на 1,4 млрд. долара през празничния период.

Печалбата е нараснала до 2,84 долара на акция през първото фискално тримесечие, надминавайки средната прогноза от 2,68 долара. В Китай Apple отчете приходи от 25,5 млрд. долара, което е с 38% повече спрямо предходната година. Wall Street прогнозираше 21,8 млрд. долара от ключовия пазар.

Приходите от iPhone възлизат на 85,3 млрд. долара през периода, надминавайки прогнозата за 78,3 млрд. долара. Самата Apple очакваше двуцифрено процентно увеличение. Продажбите в крайна сметка са нараснали с 23% спрямо предходната година.

Услугите са друг двигател на растежа, генерирайки 30 млрд. долара през тримесечието. Това е с 14% повече спрямо същото тримесечие на предходната година и е в съответствие с прогнозите.

Приходите от Mac обаче са намалели с 6,7% до 8,39 млрд. долара, под очакванията от 9,13 млрд. долара. Междувременно iPad генерира продажби от 8,6 млрд. долара, което е с 6,3% повече спрямо същото тримесечие на предходната година. Това надмина прогнозата на Wall Street за 8,18 млрд. долара.

Подразделението „Носими устройства, дом и аксесоари“ на Apple продължава да се представя по-слабо. Продажбите там са спаднали с 2,2% до 11,5 лрд. долара. Анализаторите очакваха 12,1 млрд. долара.

Базираната в Купертино, щата Калифорния, компания си върна титлата на продавач номер 1 на смартфони в световен мащаб през последните месеци, изпреварвайки Samsung Electronics Co.