Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Наистина ли рецесията в САЩ е неизбежна?

Краткият отговор е, че никой не знае, защото има безброй променливи, които влияят на икономическата активност

13:48 | 10.08.25 г. 2
Снимка: Bloomberg LP

Ако се съди по заглавията, изкушаващо е да се заключи, че рецесията в САЩ е неизбежна. Разглеждането на широк спектър от макроикономически показатели, за разлика от това, все още оставя място за дебат, според Investing.com.

Главният икономист на Moody's Analytics Марк Занди предупреждава, че „икономиката е на ръба на рецесията“.

Люк Тили, главен икономист в Wilmington Trust, добавя, че има „широко забавяне на икономиката. Дали това ще се превърне в рецесия, или не, е въпрос, който всички си задават“. Според него пазарът на труда е ключов и е трудно да се прецени какво ще се случи.

Прогнозите за американската икономика отново са в разгара си. Това е съблазнителна игра, но и история на много фалшиви сигнали.

Занди например коментира и през март, че рисковете от рецесия са неприятно високи и се увеличават.

Всъщност, резултатите от прогнозирането на бизнес цикъла са малко по-добри от това да хвърлиш ези или тура. Причината: има безброй променливи, които влияят на икономическата активност – усложнение, което често изненадва дори най-умните икономисти.

Вместо да изостави изцяло икономическия анализ, The Capital Spectator предпочита да се придържа към изпитан във времето метод. Той, първо, прогнозира текущите условия и, второ, прави предпазливи предположения от тази основа за следващите два до три месеца.

Свързани статии

Според последния доклад за риска пред бизнес цикъла в САЩ текущата оценка на вероятността САЩ да са в рецесия е приблизително 3%.Това изчисление се основава на голямо разнообразие от показатели на трети страни и собствени индикатори, обобщени в Композитния индекс на вероятността за рецесия (CRPI).

Ограничението на CRPI е, че отразява текущите условия, които се основават на последните икономически данни, които се публикуват със закъснение. Въпреки че е възможно да се разработят сравнително точни оценки за това какво се случва сега (или какво се е случило в съвсем близкото минало), ключовият въпрос е накъде се насочва икономиката?

Краткият отговор е, че никой не знае. Икономиката на САЩ, подобно на голям кораб, не се отклонява лесно или бързо от курса си (освен при екзогенен шок). В резултат на това можем да направим някои предпазливи предположения и да проведем анализи, за да разработим оценка за това как ще изглеждат следващите няколко месеца – или това е изчисленият риск.

Тук се намесва набор от собствени индикатори – индексите за икономически тренд и икономически импулс. И двата индикатора остават над съответните си критични точки, които определят растежа и рецесията.

В същото време индикаторите изглежда достигат своя връх. Изводът: може би се задават проблеми през четвъртото тримесечие. Това обаче е само предположение и трябва да се приема с голяма доза скептицизъм.

Желанието да се знае какво ще прави икономиката след краткосрочния период е безкрайно, но оценките с висока степен на доверие са ограничени най-много до следващите два месеца.

В този смисъл рецесия изглежда малко вероятна в близко бъдеще. Утре, от друга страна, е друг ден и затова най-доброто е редовно да се актуализират данните, на базата на които се правят анализите.

Последна актуализация: 13:48 | 10.08.25 г.
икономиката на САЩ рецесия прогнозиране
Коментари

Big Stan
преди 52 минути
Аре сопри се вече с тази рецесия. Не разбра ли, че икономиката вече никога няма да бъде същата. Изхвърли си учебниците, нямаш вече никакви знания по темата ... Само за музей ставаш вече. С навлизането на изкуствения интелект във всички сфери на живота, дефектите на досегашната система ще бъдат неутрализирани ...
Az_Kocho
преди 1 час
Рецесията е неизбежна за всяка държава по света включително за България. Това е икономически цикъл а рецесията е част от него. Правителствата се опитват да я избегнат но в крайна сметка само в отлагат а колкото повече в отлагат толкова по тежка ще е тя когато дойде.
